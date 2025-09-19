Digitalizarea CFR, dar cu hârtie doveditoare la ghișeu. Studenții cu CI electronic, nevoiți să aducă dovada domiciliului

Ministerul Transporturilor vrea să schimbe legea privind facilitățile de transport pentru studenți, după ce a constatat că noile cărți de identitate electronice nu mai includ adresa, iar tineri sunt nevoiți să aducă documente tipărite.

Ministerul Transporturilor a publicat pe site-ul oficial, pentru consultare publică, un proiect de Hotărâre de Guvern care vizează modificarea și completarea normelor privind facilitățile de transport feroviar și cu metroul pentru studenți, prevăzute în HG nr. 811/2023.

Măsurile bugetare adoptate de Guvernul Bolojan i-au vizat și pe studenți. Pe lângă bursele tăiate, studențiilor din învățământul superior le-au fost reduse și facilitățile pentru transportul intern. Astfel, reducerea de 90% la transportul intern auto și feroviar se mai aplică doar pe ruta dintre domiciliu și localitatea unde se află centrul universitar, scrie clubferoviar.ro.

Pentru emiterea legimitațiilor, operatorii trebuie să verifice domiciliul de pe actul de identitate al studentului. Între timp, în mai multe județe din țară au apărut și noile buletine electronice, pe care nu este specificată adresa, studenții fiind nevoiți să aducă fie pe foaie, fie în format electronic, documentul care dovedește domiciliul.

Ce opțiuni au studenții

Pentru a obține documentul fizic, un student trebuie să se ducă la Direcția de evidența Populației, apoi să-l prezinte la ghișeul CFR de unde vor să cumpere un bilet redus. Varianta certificatului digital încă nu a fost clarificată, iar pentru a nu întâmpina dificultăți la ghișee, majoritatea preferă varianta fizică, tipărită.

Și studenții români care învață în străinătate vor beneficia de 50% reducere la transportul cu trenul și metroul, începând cu 1 octombrie 2025, conform Legii învățământului preuniversitar nr. 199/2023. Pentru a obține această reducere, vor trebui să prezinte un card sau carnet de student, însoțit de o traducere legalizată care să confirme că urmează o formă de învățământ cu frecvență. Potrivit notei de fundamentare, informațiile de pe cardurile actuale sunt insuficiente, nefiind specificate detalii esențiale precum tipul studiilor, anul universitar, vârsta și cetățenia, mai adaugă clubferoviar.ro.

Facilitățile de transport feroviar, reduse de la un guvern la altul

►1 februarie 2017 – Guvernul Grindeanu introduce gratuitate integrală pentru studenții la forma de învățământ cu frecvență (OUG nr. 2/2017). Măsura a dus la supraaglomerarea trenurilor și lipsa locurilor pentru alți călători.

►18 februarie 2021 – Cabinetul Cîțu elimină gratuitatea și o înlocuiește cu o reducere de 50%, prin modificarea Legii Educației Naționale.

►5 iulie 2023 – Legea învățământului superior nr. 199/2023 reintroduce o reducere de 90% la biletele de tren (clasa a II-a), valabilă pe toate rutele interne.

►1 ianuarie 2025 – Prin OUG nr. 156/2024, Guvernul Bolojan restrânge reducerea de 90%, aplicând-o doar pe ruta domiciliu – universitate. Gratuitatea totală rămâne doar pentru categoriile vulnerabile (orfani, studenți din plasament etc.).

