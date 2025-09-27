Antreprenorii și Universitatea din Brașov formează studenții prin inovație: „Poartă ochelarii și își vede propria fabrică”

Zece antreprenori din IT și inginerie colaborează cu Universitatea din Brașov pentru a-i ajuta pe studenți să se dezvolte în domeniu. Tinerii au ocazia să primească informații prețioase și chiar să facă practică în companiile acestora.

Vineri seară, la Noaptea Cercetătorilor, viitorii mentori și-au prezentat proiectele cu care vor să atragă cât mai mulți studenți.

Originar din Ucraina, Anton Kaplun este inginer IT și dezvoltă la Brașov un soft care transpune orice schemă tehnică a unei clădiri într-un model interactiv.

Anton Kaplun, antreprenor: „Scanăm cu laser, realizăm un model 3D, îl prezentăm omului de afaceri în realitate augmentată. Pur și simplu poartă ochelarii și își vede propria fabrică.”

Un braț robotic industrial destinat producțiilor cinematografice și publicitare este proiectul care va atrage studenți de la inginerie, media digitală, sociologie și informatică.

Bragheșiu Ioan, antreprenor și videograf: „Este un braț de mari dimensiuni care va avea atașată o cameră, iar cu acea cameră vom filma produse dintr-un singur take. Pentru că este robotizat, putem repeta acea mișcare încontinuu, încât să adăugăm elemente 3D, să schimbăm lumini pentru fiecare cadru și să suprapunem cadrele perfect.”

Alte opt proiecte sunt incluse în Incubatorul de Afaceri al Universității Transilvania din Brașov.

În România există 15 incubatoare tehnologice și de afaceri

Se încearcă astfel spargerea barierelor dintre mediul academic și cel de afaceri.

Prin practică, studenții se pot implica activ în dezvoltarea acestor proiecte și pot afla tot felul de informații de la cei care le-au gândit.

Horisa Moașa, directorul incubatorului de afaceri: „Sunt foarte multe proiecte de cercetare care se fac împreună cu facultățile noastre. De exemplu, sunt specialiști de la aceste firme care merg și predau studenților.”

Printre antreprenorii din proiect se numără și un fost doctorand al universității.

Bogdan Nițuleasa, antreprenor: „Aducem și studenți și arătăm ceea ce înseamnă aplicabilitatea materialelor în industria auto.”

În toată țara există 15 incubatoare tehnologice și de afaceri care funcționează pe lângă universități.

