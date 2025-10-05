Ziua Internațională a Animalelor. Oamenii u protestat la Iasi pentru responsabilitate și empatie față de necuvântătoare

De Ziua Internațională a Animalelor, iubitorii de necuvântătoare s-au strâns în centrul Iașiului pentru a trage un semnal de alarmă.

Voluntarii și medicii cer sterilizări și microcipări. Și fac un apel ferm împotriva cruzimii și nepăsării față de patrupedele care nu se pot apăra.

Abi, un ciobănesc belgian salvat de pe stradă acum un an. Noua sa familie l-a găsit deshidrat și rănit.

Femeie: „Doctorul veterinar m-a întrebat: "Dar cum l-ai luat?" La comandă, știe toate comenzile! La comandă a mers după mine, acasă."

Iar Beea a fost adoptată acum 3 ani de la o familie care a fugit din calea războiului din Ucraina.

Femeie: „Eu iubesc animalele foarte mult și am avut întotdeauna animăluțe."

Zilnic, în Iași, zeci de pui de câini și pisici sunt lăsați pe străzi, spun reprezentanții serviciilor de salubritate. Cei norocoși ajung în padoc, dar alții sunt găsiți inclusiv cu răni grave.

Ema Strățulat, medic veterinar: „Simt durerea, simt abandonul, simt foamea, frigul — și atunci când vom înțelege acest lucru, vom vedea și imaginea de ansamblu a situației animalelor și a sufletului lor."

Așa că de Ziua Internațională a Animalelor, oamenii s-au strâns în Piața Unirii la un protest. Au cerut implicare și responsabilitate.

Simona Măntescu, organizator: „Doresc sterilizări și doresc amenzi pentru cei care nu sterilizează și pentru cei care abandonează. Cruzimea trebuie să înceteze. În momentul în care vezi ceva rău, nu trece nepăsător, nu gândi că vine altul și o să facă altul. Nu! Încearcă tu să faci ceva."

Numai în adăpostul din Iași sunt aproape 1.500 de câini ai nimănui. Abandonul animalelor se pedepsește cu amenzi între 5.000 și 12.000 de lei.

