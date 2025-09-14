Șocant. Fratele bărbatului atacat de o ursoaică în județul Mureș: ”Nu l-am mai recunoscut la față, e desfigurat”

Un bărbat de 66 de ani din județul Mureș a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost desfigurat de o ursoaică. Omul mergea să adune fân pentru animale, când sălbăticiunea i-a apărut în față.  

Cu ultimele puteri, a reușit să strige după ajutor.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Atacul a avut loc în timpul zilei, în localitatea Dubiștea de pădure, din județul Mureș.

Bărbatul de 66 de ani mergea pe câmp să adune fân pentru animale, când ursoaica i-a apărut în față. Omul nu a mai avut scăpare și a fost prins în ghearele sălbăciunii. Cu ultimele puteri, a strigat după ajutor.

Norocul a făcut ca un vecin să-l audă și să sune la 112.

Traian Nicolae Fărcaș, vecin: „Am auzit zgârnituri tari acolo la deal, când am ieșit deja el cobora la vale. Zice, m-a prins ursul. Acolo pe cărare, tot era plin de sânge, acolo i-o găsit șapca.”

Boier Aurel, fratele victimei: ”Nu l-am mai recunoscut la față, e desfigurat, de aici, până și ochii ... foarte rău și la mâna dreaptă i-au băgat colții.”

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital și a intrat imediat în sala de operații.

Localnicii spun că nu trece zi fără ca urșii să se apropie de gospodării.

Aurelian Fărcaș, vecin: „Aproape în fiecare zi la 50 de metri de case, sunt copii mici, nu interesează pe nimeni, nu știu ce e de făcut. Imediat vine ursul în curte la tine să te omoare.”

Vecin: „În trei dimineți l-am văzut. Merg copii la școală, nu pot să las fetița, o fost în grădină a stricat niște porumb, a fost și la vecinul în grădină ne e frică.”

Sima Traian, vecin: „M-am trezit cu urs la înățimea asta, în urmă cu o lună, urmă de urs, ursoaică cu pui. Ar fi bine să se ia măsuri.”

Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

