Șocant. Fratele bărbatului atacat de o ursoaică în județul Mureș: ”Nu l-am mai recunoscut la față, e desfigurat”

Un bărbat de 66 de ani din județul Mureș a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost desfigurat de o ursoaică. Omul mergea să adune fân pentru animale, când sălbăticiunea i-a apărut în față.

Cu ultimele puteri, a reușit să strige după ajutor.



Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!

Atacul a avut loc în timpul zilei, în localitatea Dubiștea de pădure, din județul Mureș.

Bărbatul de 66 de ani mergea pe câmp să adune fân pentru animale, când ursoaica i-a apărut în față. Omul nu a mai avut scăpare și a fost prins în ghearele sălbăciunii. Cu ultimele puteri, a strigat după ajutor.

Norocul a făcut ca un vecin să-l audă și să sune la 112.

Traian Nicolae Fărcaș, vecin: „Am auzit zgârnituri tari acolo la deal, când am ieșit deja el cobora la vale. Zice, m-a prins ursul. Acolo pe cărare, tot era plin de sânge, acolo i-o găsit șapca.”

Boier Aurel, fratele victimei: ”Nu l-am mai recunoscut la față, e desfigurat, de aici, până și ochii ... foarte rău și la mâna dreaptă i-au băgat colții.”

Bărbatul a fost transportat de urgență la spital și a intrat imediat în sala de operații.

Localnicii spun că nu trece zi fără ca urșii să se apropie de gospodării.

Aurelian Fărcaș, vecin: „Aproape în fiecare zi la 50 de metri de case, sunt copii mici, nu interesează pe nimeni, nu știu ce e de făcut. Imediat vine ursul în curte la tine să te omoare.”

Vecin: „În trei dimineți l-am văzut. Merg copii la școală, nu pot să las fetița, o fost în grădină a stricat niște porumb, a fost și la vecinul în grădină ne e frică.”

Sima Traian, vecin: „M-am trezit cu urs la înățimea asta, în urmă cu o lună, urmă de urs, ursoaică cu pui. Ar fi bine să se ia măsuri.”

Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













