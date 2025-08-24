Abonamentele medicale pentru animale, noul trend în România. Care sunt prețurile și ce servicii sunt incluse

Stiri Diverse
24-08-2025 | 20:04
Piața abonamentelor și asigurărilor medicale pentru animalele de companie este în creștere în România.

Claudia Nițoi

Mulți preferă să plătească lunar o sumă fixă pentru sănătatea câinilor sau a pisicilor în loc să fie luați prin surprindere de costurile mari ale unor intervenții.

De altfel, și spitalele veterinare s-au înmulțit, având în vedere că țara noastră se clasează pe locul 1 în Europa la numărul de pisici din gospodării și pe 3 la numărul de câini.

Animalele de companie fac parte din familie. Stăpânii le oferă ce e mai bun și sunt dispuși să renunțe la propriile cheltuieli pentru a le asigura sănătatea.

Proprietari: „Pentru noi este mai mult decât important, pentru că face parte din familia noastră. Din punct de vedere economic, nu contează. Banii nu au valoare când este vorba de un suflet. Prefer să nu merg eu la manichiură într-o lună, dar să rezolv ceea ce trebuie pentru el”.

Un abonament medical veterinar poate fi între câteva zeci și câteva sute de lei pe lună și include consultații de rutină, vaccinuri, analize și chiar reduceri la operații.

Alexandru  Buzdea, medic veterinar: Ne ajută să economisim și să eșalonăm plata pentru un serviciu care poate costa câteva mii de lei, un screening complet. Ne poate scuti de presiunea unor controale preventive. Plătim câte o sumă mică lunar, în felul ăsta beneficiem de consultații, analize, vaccinări”.

De altfel, spitalele și clinicile veterinare s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Dacă în trecut majoritatea ofereau doar consultații de bază și vaccinuri, acum găsim servicii medicale complexe: de la chirurgie și ortopedie, până la ecografii sau chiar tomografii și RMN-uri.

Un RMN pentru pisică pornește de la 1200 și poate ajunge la 2000 de lei, iar o ecografie costă între 150 și 300 de lei. Pe lângă intervenții, se adaugă și costurile de spitalizare și terapie intensivă, între 100 și 350 de lei pe zi.

În paralel, companiile de asigurări au polițe dedicate animalelor de companie, care acoperă cheltuieli medicale neprevăzute. Dacă România este abia la început la acest capitol, în Franța, Germania sau Marea Britanie, asigurările pentru animale sunt aproape la fel de comune ca cele pentru mașini.

Andreea Guda, medic veterinar: „Asiguratorul pune la dispoziție 5000 de lei pentru două evenimente pe an, iar proprietarul plătește 325 de lei pe an. Nu mai ești nevoit să iei decizii sub presiunea banilor și a timpului”.

Odată cu abonamentele și asigurările pentru animale, s-au înmulțit și spitalele și clinicile veterinare. Doar în București avem peste 50. Creșterea este firească, având în vedere că România este țara cu cele mai multe pisici pe gospodărie din Europa și a treia la numărul de câini.

