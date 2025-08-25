Un parazit care mănâncă țesuturi vii a fost depistat pentru prima dată la un om din SUA. Cazul a șocat medicii

Muştele parazite se hrănesc în mod normal cu ţesuturile vii ale bovinelor şi ale altor animale cu sânge cald. O epidemie cauzată de acești paraziți a izbucnit la sfârşitul anului trecut în America Centrală şi sudul Mexicului.

Dacă nu este tratată, problema poate fi fatală. Cazul din SUA a fost identificat la o persoană din Maryland care călătorise din Guatemala.

Un oficial al statului Maryland a confirmat cazul. Persoana afectată a fost tratată şi s-au luat măsuri de prevenire, potrivit Reuters.

Ce este viermele-şurub

Musca femelă a viermilor-şurub depune ouă în rănile animalelor cu sânge cald şi, odată eclozate, sute de larve îşi folosesc gurile pentru a săpa prin ţesutul viu.

Poate fi devastator pentru bovine şi animale sălbatice şi se ştie că poate infecta şi oamenii.

Tratamentul este dificil şi implică îndepărtarea a sute de larve şi dezinfectarea temeinică a rănilor. În cazul în care sunt tratate la timp, animalele atacate au şanse mari de supravieţuire.

Cazul confirmat va afecta probabil piaţa viitoare a cărnii de vită şi a bovinelor, care a înregistrat preţuri record din cauza ofertei reduse.

Statele Unite importă în mod obişnuit peste un milion de bovine din Mexic în fiecare an, pentru carne de vită. Epidemia de paraziţi ar putea costa Texasul, cel mai mare stat producător de bovine, 1,8 miliarde de dolari în pierderi de animale, costuri cu forţa de muncă şi cheltuieli medicale.

Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) a instalat capcane şi a trimis ofiţeri călare de-a lungul frontierei, dar a fost criticat de unii producători de bovine şi analişti de piaţă pentru că nu a acţionat mai rapid pentru a combate creşterea populaţiei de muşte prin intermediul unei instalaţii de sterilizare a insectelor.

Cazul survine la doar o săptămână după ce secretarul american al agriculturii, Brooke Rollins, s-a deplasat în Texas pentru a anunţa planurile de construire a unei instalaţii de sterilizare, în încercarea de a combate acest dăunător. Rollins s-a angajat în repetate rânduri să ţină muştele viermelui-şurub în afara ţării.

O instalaţie de sterilizare a muştelor produce un număr mare de muşte masculi şi le sterilizează - aceşti masculi sunt apoi eliberaţi pentru a se împerechea cu insecte femele sălbatice, ceea ce duce la reducerea populaţiei sălbatice, în timp. Această metodă a eradicat viermele din SUA în anii 1960.

Mexicul a depus, de asemenea, eforturi pentru a limita răspândirea dăunătorului, care poate ucide animalele în câteva săptămâni, dacă nu sunt tratate. Autoritățile au început construirea unei instalaţii de producere a muştelor sterile, în valoare de 51 de milioane de dolari.

