Proprietarul grădinii zoologice private din Suceava, unde doi copii au fost răniți de un ligru, s-a ales cu dosar penal

Doi copii au fost răniți în incidente separate la o grădină zoologică privată din județul Suceava. Este vorba despre un băiat de șapte ani atacat de un pui de ligru, o încrucișare între un leu și o tigroaică, și o fetiță de 3 ani mușcată de o maimuță.

Parcul în care s-au întâmplat incidentele nu are autorizații de funcționare și a fost închis de Garda de Mediu în iulie.

Proprietarul care are acolo peste 550 de animale exotice este vizat de un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Băiatul de șapte ani era cu familia la grădina zoologică din Zaharești și ar fi intrat într-un țarc de lângă ligru, susține administratorul menajeriei.

Dorin Șoimaru, administrator: „Noi nu am știut că au intrat. Când fugea cu copilul în brațe și strigau, noi credeam că îi fugărește vreun animal.”

Părinții au dus copilul la Spitalul Județean din Suceava.

Monica Terteliu, purtător de cuvânt Spitalul Județean Suceava: „A venit un pacient de sex masculin, în vârstă de 7 ani, cu plagă mușcată superficial torace posterior.”

Incidentul a avut loc la trei zile după unul asemănător, când o fetiță de trei ani a fost mușcată de mână de o maimuță.

Cristian Lamaicu, tatăl fetiței: „Maimuța a băgat mâna prin gard, nemaifiind un alt gard de protecție sau afiș Nu vă apropiați de cușcă.”, a declarat acesta la NewsBucovina.

Copilei i-a fost îngrijită rana și a fost vaccinată antirabic.

Potrivit proprietarului, Grădina zoologică din Zaharești adăpostește peste 550 de animale exotice din 76 de specii și are peste 11.500 de mp.

În iulie, Garda de Mediu a dispus încetarea activității și l-a amendat pe proprietar cu 15.000 de lei pentru mai multe nereguli.

Gheorghiță Mândruță, comisar-șef Garda de Mediu: „Nu are avizele și autorizațiile de funcționare.Se pare că deține acte pentru proveniența acestor animale, dar de aici și până la a funcționa ca o grădină zoologică, mai trebuie îndeplinite condiții.”

Dorin Șoimaru, administrator: „Am primit două amenzi, una din partea DPV, lipsă de apă.”

Reporter: „Și v-au închis? V-au zis să intrați în legalitate sau ce v-au cerut atunci?”

Dorin Șoimaru, administrator: „Da, am un termen, ca să termin.”

Traian Andronachi, prefect SV: „Instituțiile statului pot aplica sancțiuni, pot verifica tot ceea ce înseamnă fauna care aparține de România. Tot ceea ce este faună exotică, se pare că legislația are o lacună.”

Menajeria funcționează din 2004.

