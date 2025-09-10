Deficiența proteinelor animale provoacă malnutriție, avertizează medicii. Câte grame trebuie să mâncăm pe zi

Ca să aflăm ce cantitate de proteine complete trebuie să consumăm zilnic luăm în calcul greutatea ideală. Malnutriția înseamnă lipsa proteinelor de origine animală din hrană.

Celulele umane se reînnoiesc permanent și nu reușesc fără proteine de origine animală din hrană.

Peștele, carnea, oul și lactatele. Doar aceste alimente conțin proteine complete. Intră în tubul digestiv și, din ele, organismul își extrage cărămizile, din care suntem construiți. Le numim aminoacizi. Toți aminoacizii necesari vieții vin din alimentele de origine animală.

Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Organismul își ia cărămizile și aruncă ce nu-I mai trebuie – acidul uric rezultă din acest proces. Un rinichi sănătos, care nu a fost afectat niciodată de nimic, elimină produșii, care rezultă din proteine”.

De ce să nu excludem din dietă zilnică proteinele din carne, pește, ouă, lactate? Pentru că din aceste ne refacem fiecare celulă, iar în lipsă apare malnutriția.

Cristina Căpușă, medic primar nefrolog: „Malnutriția, nutriția proastă, nu înseamnă că slăbești, ci că în interior, celulele și țesuturile nu mai primesc ce au nevoie. Malnutriția este un important factor pentru moarte. Malnutriția nu e neapărat ceva ce se vede cu ochiul liber. Poți să ai malnutriție, fără să fii piele și os”.

1 gram de proteine, de origine animală, per kilogram corp – pentru un adult sănătos, consumat în fiecare zi. Spre exemplu, pentru un adult de 70 de kilograme – 70 de grame zilnic.

Dacă rinichii suferă, discutați cu medicul nefrolog despre cantitatea de proteine zilnică.

Multe kilograme în plus, atacă rinichii. Rinichii în suferință vor avea o suferință și mai mare la o dietă preponderent cu proteine. Dacă sunteți supraponderal, nu începeți programul de pierdere ponderală la sală și nici cu suplimente cu proteine sau cu aminoacizi, ne spun medicii.

Laura Iliescu, medicină internă Institutul clinic Fundeni: „Un tânăr care este obez are un grad de afectare hepatică, are un grad de afectare renal și nu știe că nu se manifestă. Are o oarece sensibilizare de la obezitate, la sală ia suplimente ca îi prescrie antrenorul ce să facă. Suplimentele cu aminoacizi îți forțează și ficatul și rinichiul. Se simt obosiți și atunci ca să facă și mai mult sport și încep să ia suplimente de-a valma fără să știe că nu le fac bine. Vor slăbească că se vindecă de toate. Și iau suplimente și forțează rinichiul”.

Rinichiul, care suferă din cauza grăsimii, are filtrele mărite. Suplimentele proteice luate pentru sală le măresc și mai tare. Odată modificate, acestea vor pierde și ce nu trebuie să piardă, adică proteinele din sânge. În sumarul de urină apar proteine, este dovada că rinichiul suferă. Evoluția bolii cronice de rinichi nu doare, dar distruge două organe vitale.

