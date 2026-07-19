Bilete pentru ediția 2027 sunt deja puse în vânzare, la un preț special, pe www.electriccastle.ro .

Antrenamentul pentru ziua 4 de EC 2026 a început de dimineață, cu un cross în camping, șansa de a mai rula, în memorie, amintirile strânse sâmbătă noaptea, când Nothing But Thieves și LP au strâns toată emoția publicului și au transformat-o în două concerte memorabile.

“Iubim să fim aici și am vrea să putem veni mai des chiar decât am făcut-o deja. Aveți o energie absolut specială!”, a spus Conor Mason, solistul NBT, la finalul unui show în care și-au răsfățat fanii cu foarte multe materiale noi, în premieră la castel.

Aceeași energie specială s-a regăsit, de altfel, la toate scenele din festival, unde fanii au dansat, până în zori, pe set-ul pregătit de veteranii Deep Dish și pe ritmurile house mixate de Jax Jones sau La Sécurité. În total, 63.000 de participanți au umplut domeniul Banffy în cea de-a 3-a zi a ediției.

Duminică aduce un outfit special de festival. Un machiaj intens la ochi, păr tapat fără limite și tricoul naționalei Spaniei (sau Argentinei, după preferințe) sunt absolut necesare pentru a naviga între scena principală pe care The Cure va cânta pentru de 2 ore, un pic mai puțin decât sunt așteptările de durată a finalei Cupei Mondiale ce va fi transmisă pe ecranul scenei Hangar. Toată lumea a păstrat un pic de spațiu în memoria telefonului și pentru superstarul Keanu Reeves care va fi prezent la Bonțida alături de trupa sa, Dogstar.

Printre recomandările zilei: Just Mustard și YĨN YĨN , de salvat în programul din aplicație și în playlist.