Apoi, cei de la Twenty One Pilots au transformat scena într-un spectacol exploziv.

Până spre dimineață, domeniul castelului Banffy din Bonțida a vibrat pe ritmul celor mai iubite melodii.Vocea inconfundabilă a lui Teddy Swims a ridicat în picioare mii de oameni.

Cu un amestec de soul, pop și R&B, artistul american a oferit unul dintre cele mai așteptate concerte ale festivalului.

Când au început acordurile hitului ”Lose Control”, care l-a făcut celebru în întreaga lume, mulțimea a explodat. Fanii au cântat fiecare vers.

Izabela a împlinit 27 de ani cântând și dansând pe muzica artistului ei preferat: ”Emoțiile sunt foarte mari, profit cât de mult.”

Pentru mulți, acest concert a fost un vis devenit realitate. Și artistul a fost impresionat de publicul din România.

Teddy Swims, artist american: „Vă iubesc atât de mult, această noapte a fost de-a dreptul de neuitat. Ați fost una dintre cele mai bune audiențe pe care am avut-o. Sunt recunoscător. O să revin în România, neapărat. Este o promisiune, da”!

După valul de emoție adus de Teddy Swims, atmosfera s-a schimbat complet. Twenty One Pilots au urcat pe scenă cu un show spectaculos, plin de efecte speciale.

Fan: „Îi iubesc foarte mult, absolut genial totul. Wow, wow, nu mă așteptam”!

Până să ajungă însă la Bonțida, mulți au avut nevoie de răbdare. Traficul spre festival a fost blocat ore întregi, din cauza cozilor kilometrice.

Sâmbătă, 18 iulie, pe scena principală vor urca LP și trupa britanică Nothing But Thieves.