“Vă rugăm să ne mai invitați!” - este exact ce îți dorești să auzi la finalul unui concert în care conexiunea dintre public și artiști a fost atât de personală și puternică. Josh & Tyler au probat, încă odată, că twenty one pilots sunt din altă stratosferă. Pe scenă, în tribună, în mijlocul publicului sau în vârful unui turn de 10 m înălțime, trupa n-a dat nicio secundă șansa de a respira între 2 hit-uri. De la “Ride” la “HeavyDirtySoul”, la secvențe neașteptate de cover-uri din Cher sau White Stripes, concertul de la Electric Castle este de pus pe “repeat”, secundă de secundă.

O ie, o sticlă de pălincă de Bonțida sau un tatuaj nou? Teddy Swims a ales ultima variantă pentru a-și aminti de concertul de la Electric Castle. Înainte de a urca pe scenă, artistul american a vizitat un salon de tatuaj și s-a declarat absolut încântat de noua achiziție din colecția sa, deja impresionantă. Toată energia pozitivă a transmis-o, mai apoi, către publicul care a cântat alături de la el întreg concertul, închis, cum altfel, de “I Lose Control”, piesa cu un palmares de 5 miliarde de difuzări în streaming.

Dincolo de programul scenei principale, toate zonele din festival au impresionat atât ca artiști, cât și ca public numeros, într-o zi în care 73.000 de participanți au fost prezenți în Electric Castle.

Pentru sâmbătă, Electric Castle are programate pe scena principală show-urile Chase and Status, Nothing But Thieves și LP, dar la fel de așteptate sunt și cele de la scena Hangar, cu Archive și Young Lean & Bladee în centrul atenției.

Organizatorii recomandă tuturor să opteze pentru tren sau autobuz pentru a ajunge în festival, toate detaliile pe acest subiect și alte informații utile celor ce vor fi și azi, la castel, putând fi găsite pe www.electriccastle.ro și în aplicația dedicată.