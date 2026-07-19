Pe scena principală de la Bonțida, atmosfera a fost electrizată de artista americană LP și trupa britanică „Nothing But Thieves”. Dincolo de concerte, evenimentul adună o comunitate în care se leagă prietenii și chiar mari iubiri.

Pe o ploaie măruntă, artista americană Laura Pergolizzi a reușit să strângă zeci de mii de persoane în fața scenei principale.

Născută în New York, a devenit celebră cu hitul „Lost on You”, care a depășit un miliard de vizualizări. În interviul acordat pentru Știrile PRO TV, vedeta a mărturisit că începe să îi placă tot mai mult să urce pe scenele din România.

Laura Pergolizzi, artistă: „Am gustat niște mâncare fantastică ieri, am întâlnit și oameni frumoși, am ținut în brațe un bebeluș adorabil. A fost încântător.”

Artista nu a ezitat să facă și o demonstrație spontană a modului în care și-a transformat fluieratul într-o semnătură personală.

Laura Pergolizzi, artistă: „E natural. Trebuie să îmi încălzesc vocea.”

Atmosfera a fost electrizată și de trupa britanică „Nothing But Thieves”. S-a cântat până după miezul nopții. Electric Castle are puterea de a conecta oamenii din diferite colțuri ale țării ori de peste granițe.

Femeie: „Este un loc grozav ca să ne conectăm unii cu ceilalți. În fiecare seară a fost perfect, peste așteptări.”

Andrada, Adelina și Bianca s-au întâlnit în autobuzul cu care au venit la festival.

Fete: „Să menținem prietenia, în primul rând. Bem un suc, ne răcorim, facem poze să avem amintiri.”

Și mari iubiri s-au legat la Bonțida. Este și exemplul unui cuplu. În urmă cu 4 ani, Antonio a cerut-o de soție pe Ioana chiar la festival. De atunci, în fiecare an, sărbătoresc la Electric.

Antonio: „Am zis să o fac cu adevărat memorabilă. Putem să spunem că am format o familie mare, care venim la camping în fiecare an.”

Ioana: „În fiecare an se mai tot adaugă persoane, așa, un grup de 20 de oameni.”

Urmează ultima noapte de festival la Castelul Banffy. Pe scena principală va urca, printre alții, trupa britanică „The Cure”, care a devenit cunoscută la sfârșitul anilor '70 cu „Boys Don't Cry”.