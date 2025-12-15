Un YouTuber a cumpărat un Rolls-Royce cu 2.300 de euro. După ce a ridicat capota mașinii, a avut parte de o surpriză

Un YouTuber a cumpărat un Rolls-Royce cu 2.300 de euro
Captură video Youtube

Un Rolls-Royce Silver Shadow II a fost vândut în Marea Britanie pentru doar 2.000 de lire sterline, echivalentul unui Volkswagen Polo vechi de 20 de ani, scrie publicația Blic.

Mihaela Ivăncică

YouTuber-ul Old Skull Garage a descoperit mașina în timpul filmărilor pentru un videoclip de tip „descoperire în garaj” și a ales să o cumpere, deși știa regula: nimic nu costă mai mult decât o mașină de lux ieftină.

La prima vedere, Silver Shadow II părea în stare bună. Modelul se evidențiază prin sistemul de direcție mai modern și aripile masive de cauciuc, care nu sunt pe placul puriștilor. Însă, odată ce a început să inspecteze interiorul, motivele pentru prețul scăzut au devenit clare.

Aerul condiționat funcționa singur, consumând bateria, iar instalația electrică era plină de cabluri improvizate. Principala problemă era motorul de 6,75 litri, care funcționa neregulat. Bujii murdare erau cauza principală, iar în loc de zece minute de lucru, YouTuber-ul a petrecut aproape trei ore demontând admisia și furtunurile. Unele bujii erau complet distruse, iar una s-a pierdut în șasiu.

Chiar și după înlocuirea bujiilor și a conductelor de combustibil, motorul nu funcționa corect. Carburatoarele erau blocate de murdărie și benzină întărită. Doar după o curățare amănunțită și adăugarea a cinci litri de combustibil proaspăt, motorul a revenit la viață, iar V8-ul și-a recăpătat sunetul autentic al unui Rolls-Royce.

Proprietarul a aflat că mașina a participat la faimosul Prescott Hill Climb în 2011, un detaliu surprinzător pentru un vehicul care abia mai funcționează astăzi.

Deși continuă să piardă lichid de răcire, cu mai puțin de 50 de lire sterline și mult efort, YouTuber-ul deține acum un Rolls-Royce funcțional – cea mai accesibilă modalitate de a experimenta pentru o clipă viața aristocrației britanice.

Sursa: blic.rs

