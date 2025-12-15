Moment istoric pentru ”mașina poporului”: prima fabrică din Germania închisă, după producția ultimului model Volkswagen

15-12-2025 | 17:51
Volkswagen
Shutterstock

Ultima maşină urmează să iasă marţi de pe linia de producţie a Fabricii Transparente a Volkswagen (VW) din oraşul Dresda, estul Germaniei, după 24 de ani de producţie la această uzină, informează DPA.

Vlad Dobrea

Este prima dată în istoria de 88 de ani a producătorului din Wolfsburg când acesta va închide o unitate de producţie din Germania.

Automobilul, un ID.3 de culoare roşie, va rămâne în fabrică ca exponat şi a fost semnat de toţi angajaţii, a anunţat luni cel mai mare producător german de automobile. De-a lungul anilor, peste 165.500 de vehicule au fost produse la fabrica din Dresda.

Fabrica Transparentă a fost deschisă în 2001 odată cu producţia modelului de lux VW Phaeton, care s-a încheiat în 2016. Odată cu începerea producţiei e-Golf în 2017, uzina de la Dresda a devenit prima locaţie VW care a trecut complet la maşini electrice. Din 2021, doar automobile ID.3 au fost fabricate la această uzină.

Începând din luna ianuarie 2026, Volkswagen, Saxonia şi Universitatea Tehnică din Dresda vor intra într-un parteneriat strategic şi vor da noi utilizări Fabricii Transparente. Planul este de a crea un centru de inovare pentru domenii tehnologice cheie, inclusiv inteligenţa artificială (IA), robotica, microelectronica şi proiectarea de cipuri.

Universitatea Tehnică din Dresda intenţionează să utilizeze aproape jumătate din spaţiul fabricii în viitor. Cei 230 de angajaţi îşi vor păstra locurile de muncă din Dresda deocamdată. 

Sursa: Agerpres

