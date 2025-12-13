Cel mai mic oraș din lume are 100 de metri lungime și 50 de locuitori. Se află la 12 ore cu mașina de România

Așezat între dealurile din centrul Peninsulei Istria, Croația, micul sat Hum oferă priveliști spectaculoase asupra peisajului rural și pădurilor din jur. Are 100 de metri lungime, 50 de locuitori și se află la 12 ore distanță de România.

Legenda spune că orașul a fost construit de uriași prietenoși, folosind pietre rămase de la construcția altor sate din apropiere. Este înconjurat de ziduri medievale de protecție și, până în prezent, nu s-a construit nimic în afara acestora, ceea ce înseamnă că și-a păstrat caracterul original, scrie Metro.

Vizitatorii sunt adesea uimiți de dimensiunea extrem de mică a orașului, considerat cel mai mic oraș din lume, dar și de arhitectura sa veche, bogata moștenire culturală și tradițiile locale, bucurându-se în același timp de mâncarea delicioasă și de rachia produsă din ingrediente regionale.

Deși legenda locală spune că uriașii au construit orașul, Hum este menționat pentru prima dată în documente din 1102, când purta numele de Cholm. Contele Ulrich I a construit castelul în interiorul zidurilor de apărare, iar așezările se aflau lângă castel, în fortăreață. În 1552, au fost construite un turn de veghe și un clopot lângă loggia orașului (primăria), pentru a întări apărarea.

Orașul are 52 de locuitori

Există doar două străduțe pavate, iar întregul oraș măsoară aproximativ 100 de metri lungime pe 30 de metri. La recensământul din 2021, doar 52 de persoane erau înregistrate ca locuitori, o creștere semnificativă față de recensământul de acum 10 ani, când populația era de 30.

Shutterstock

Hum este considerat oraș deoarece are propriul consiliu local și o biserică parohială mare, Biserica Adormirii Maicii Domnului, construită în 1802 pe locul bisericii originale. Aici se află inscripții glagolitice, unele dintre cele mai vechi exemple cunoscute de alfabet slav și cultură literară croată din Evul Mediu. Muzeul expune și scrieri din acea perioadă, iar în Capela Sfântului Ieronim pot fi admirate fresce romanice.

Pasionații de istorie vor aprecia și Aleea Glagolitică, un drum care pornește din satul apropiat Roc și duce spre Hum, mărginit de monumente mari din piatră ce reprezintă vechiul alfabet glagolitic.

Tradițiile vechi sunt încă respectate de localnici, precum Ziua Humului, pe 11 iunie, când are loc alegerea primarului orașului. În fiecare an, judecătorii locali din parohie își sculptează voturile într-un băț de lemn.

Ce poți face în Hum

După ce explorați străzile pitorești, vă puteți reface energia savurând preparate locale. Bucătăria tradițională este consistentă și se bazează pe ingrediente locale, cum ar fi tocănița istriană de legume, o supă simplă și reconfortantă din orz, fasole, cartofi și porumb.

Alte preparate populare includ paste cu sos bogat de vită, ombolo (mușchi de porc afumat), cârnați locali și varză murată. Krostule este un desert local preferat, făcut din aluat prăjit. Trufele sunt, de asemenea, abundente în zona deluroasă, iar orașul apropiat Buzet este cunoscut drept „Orașul Trufelor”.

Casele vechi din piatră construite în interiorul zidurilor medievale completează farmecul romantic al locului.

Shutterstock

O altă specialitate de încercat este biska, un tip de rachiu obținut din struguri fermentați, vâsc și patru plante medicinale. Rețeta are 2.000 de ani și a fost creată inițial de druizii celți. În fiecare octombrie are loc Festivalul Istrian de Rakija, unde vizitatorii pot degusta băutura de la producători locali.

Un eveniment notabil este Festivalul Cânepei Industriale, care are loc de obicei în august, când sunt disponibile produse locale precum ulei, făină, ceai și semințe. Pot fi degustate și alimente și băuturi pe bază de cânepă, cum ar fi brânzeturi, biscuiți, crackers, pâine, burgeri din pâine și gin.

Pentru a ajunge la Hum, cea mai bună opțiune este închirierea unei mașini, deoarece transportul public în Istria nu este foarte fiabil. Cel mai apropiat aeroport este Rijeka (RJK).

