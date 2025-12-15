Accidentul din Iași în care o femeie a murit spulberă pe trecere, filmat cu o cameră de bord. Ce ar fi declarat șoferul

15-12-2025 | 07:52
O femeie de 41 de ani din județul Iași a murit spulberată pe trecerea de pietoni, de o mașină care circula cu mare viteză. Șoferul, un tânăr de 21 de ani, a ajuns la spital cu răni.

autor
Elena Bejinaru

O cameră de bord arată cum mașina de pe prima bandă încetinește, iar femeia, care, cel mai probabil, se întorcea de la muncă, pășește pe trecere. În câteva secunde, a doua mașină, care venea cu viteză, din aceeași direcție, pe a doua bandă, o lovește în plin și o aruncă pe șosea. Martorii au sunat imediat la 112.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD:A fost găsită în stop cardiorespirator, cu leziuni la toate nivelele, leziuni de coloană, de membre, leziuni abdominale, cranio-cerebrale extrem de severe. În ciuda manevrelor de resuscitare nu s-a obținut reîntoarcerea activității cardiace, s-a declarat decesul."

La volan se afla un tânăr de 21 de ani. Ar fi declarat că nu a văzut-o pe femeie, din cauza vitezei, spun martorii.

Comisar șef Țăranu Mădălin – IPJ Iași:Șoferul a suferit leziuni, fiind transportat la spital. Acesta a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.”

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, accident, moarta,

Dată publicare: 15-12-2025 07:52

