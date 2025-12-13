„Arsenalul” de petarde și artificii găsit în mașina a doi tineri veniți din Bulgaria. Polițiștii le-au făcut dosar penal

Aproximativ 3.000 de articole pirotehnice fără autorizaţie au fost descoperite şi confiscate de poliţiştii de frontieră din Sectorul Călăraşi, în urma unor controale asupra a două autoturisme oprite în trafic.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, sâmbătă, de Poliţia de Frontieră, poliţiştii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Rutier Călăraşi, în urma analizei de risc, au oprit pentru control, joi seara, pe DN3, două autoturisme care circulau pe ruta Bulgaria - România.

În urma verificării mijloacelor de transport, poliţiştii au descoperit, în interiorul acestora, 2.891 de materiale pirotehnice, în valoare de 1.819 lei. Bunurile aparţineau unor cetăţeni români, în vârstă de 26, respectiv 28 de ani.

Materialele descoperite au fost ridicate pentru cercetări şi introduse în camera de corpuri delicte.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.

