TWA Hotel, inaugurat în 2019, funcționează în fostul terminal al companiei Trans World Airlines (TWA) și păstrează farmecul epocii de aur a aviației. Clădirea, proiectată de celebrul arhitect Eero Saarinen, a fost inaugurată în 1962 și și-a încetat activitatea în 2001, odată cu dispariția companiei aeriene. După 18 ani în care a rămas abandonată, aceasta a fost restaurată și redeschisă ca hotel, scrie Express.

Complexul este alcătuit din două clădiri amplasate de o parte și de alta a vechiului terminal și oferă 512 camere, multe dintre ele cu vedere directă către pistele aeroportului.

Designerii au încercat să redea cât mai fidel aspectul original al terminalului din anii '60, clădirea fiind considerată de Comisia pentru Monumente Istorice din New York drept „una dintre marile capodopere ale designului modern expresionist”.

Piscină pe acoperiș și un avion transformat în bar

În 2026, hotelul a fost inclus în top cinci cele mai bune hoteluri de aeroport din lume, realizat în cadrul Skytrax World Airport Awards.

Fostul terminal găzduiește acum recepția hotelului, iar printre facilități se numără o sală de fitness deschisă non-stop, cu o suprafață de aproape 1.000 de metri pătrați, despre care reprezentanții hotelului susțin că este cea mai mare din lume amenajată într-un hotel, dar și mai multe restaurante.

Una dintre cele mai spectaculoase atracții este un avion Lockheed Constellation din 1958, transformat într-un cocktail bar. Hotelul include și un muzeu dedicat istoriei aviației.

De-a lungul timpului, TWA Hotel a atras atenția presei internaționale. Revista Time l-a inclus în lista „The World's Greatest Places” în 2019.

Pentru o cameră deluxe cu vedere spre pistele aeroportului, o turistă a plătit aproximativ 400 de dolari, taxe incluse, în timp ce camerele standard pornesc de la aproximativ 200 de dolari pe noapte.

Accesul la piscina infinity costă 25 de dolari, inclusiv pentru oaspeții hotelului.