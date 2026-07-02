Șeful operațiunilor Ryanair, Neal McMahon, a declarat că familiile riscă să se confrunte cu „haos la cozi”, zboruri pierdute și stres inutil din cauza unui sistem care, în opinia sa, nu este încă pregătit, potrivit BBC.

La rândul său, directoarea Aeroportului Berlin, Aletta von Massenbach, a afirmat că cetățenii din afara Uniunii Europene așteaptă chiar și două ore la controlul pașapoartelor, iar situația „nu este suportabilă pe timpul verii”.

Ce este sistemul EES

Noul Entry-Exit System (EES) obligă cetățenii din afara UE să își înregistreze datele biometrice – amprente și fotografie – la intrarea în majoritatea statelor europene. Aceste informații sunt verificate și la ieșirea din spațiul Schengen.

Sistemul este complet operațional din aprilie și are scopul de a moderniza controalele la frontieră și de a crește securitatea. Totuși, în mai multe aeroporturi au fost raportate cozi foarte lungi, mai ales în perioadele aglomerate.

Aeroporturi afectate:

Potrivit Ryanair, cele mai mari probleme au fost semnalate pe aeroporturile:

Tenerife Sud;

Palma de Mallorca;

Alicante;

Malaga;

Milano Bergamo;

Cracovia;

Paris Beauvais.

Pasageri care au pierdut zborurile

În unele cazuri, pasagerii au pierdut zborurile din cauza timpului petrecut la controlul pașapoartelor.

Printre cei afectați se numără și Anne Robinson, o turistă britanică. Ea spune că, împreună cu fiul ei de 13 ani, a ratat zborul de întoarcere din Roma după ce a stat aproximativ 90 de minute la coadă.

Ajunsă la aeroport cu trei ore și jumătate înainte de decolare, femeia a constatat că multe dintre aparatele destinate înregistrării biometrice nu funcționau.

În cele din urmă, a fost nevoită să cumpere alte bilete de avion, în valoare de 250 de lire sterline, cost care nu a fost acoperit de asigurarea de călătorie.

Organizațiile critică noul sistem de verificare

Mai multe organizații din domeniul aviației au criticat modul în care este implementat sistemul EES și au cerut Comisiei Europene și statelor membre să adopte măsuri de urgență.

Grupul ACI Europe, care reprezintă aeroporturile europene, susține că în perioadele de vârf timpii de așteptare la controlul frontierelor au ajuns chiar și la cinci ore și avertizează că, pe măsură ce sezonul estival avansează, situația s-ar putea agrava.

Comisia Europeană a transmis că depune toate eforturile pentru a reduce impactul asupra călătorilor din afara UE și că, acolo unde există probleme, acestea sunt cauzate în principal de lipsa personalului de frontieră și a infrastructurii necesare. Săptămâna viitoare, executivul european va avea o întâlnire cu reprezentanții industriei aviatice pentru a discuta situația.