Reprezentanții aeroportului au scris marți pe platforma X: „Iată un mod excelent de a-ți petrece escala.”

„Felicitări unui călător norocos care a câștigat un jackpot de 3,3 milioane de dolari la un aparat Wheel of Fortune în zona porților C a aeroportului Harry Reid! Felicitări pentru câștigul incredibil și mulțumim că ai făcut din aeroportul nostru o parte a călătoriei tale norocoase!”, au transmis oficialii.

Compania de jocuri de noroc International Game Technology (IGT) a confirmat câștigul și a precizat că învingătorul se numește Anthony. Acesta a obținut jackpotul jucând la aparatul Wheel of Fortune Gold Spin Triple Red Hot 7s Slots, după ce a pariat doar 10 dolari, relatează The Guardian.

O fotografie publicată de IGT îl arată pe câștigător, un bărbat de vârstă mijlocie, zâmbind lângă aparatul norocos.

Nu este primul norocos

Potrivit Internal Revenue Service (IRS), câștigurile din jocuri de noroc care depășesc 5.000 de dolari sunt supuse automat unei rețineri federale de 24%.

În statul Nevada, însă, câștigurile din loterie și veniturile personale nu sunt impozitate la nivel de stat.

Nu este pentru prima dată când un pasager pleacă din aeroportul din Las Vegas cu un astfel de premiu. În mai 2025, un alt călător a câștigat un jackpot de 1,8 milioane de dolari la un aparat Wheel of Fortune aflat în zona porților D. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică.

De asemenea, în septembrie anul trecut, un pasager din Terminalul 1 a pariat doar 1,25 dolari la un aparat Wheel of Fortune Triple Double Emeralds și a câștigat un jackpot de 348.507,71 dolari, potrivit publicației Sacramento Bee.