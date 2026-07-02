Un Honda Civic EX-L Coupé din 2008 a devenit o adevărată enigmă într-o parcare a Aeroportului Internațional Galeão din Rio de Janeiro, unde stă abandonat de aproximativ șase ani, potrivit Yahoo Autos.

Mașina, rară pentru Brazilia și complet degradată, a ajuns să acumuleze taxe de parcare de circa 35.000 de dolari, în timp ce autoritățile sunt blocate într-un „labirint legal” și nu o pot ridica.

Descoperit recent în Terminalul 2, automobilul este acoperit de rugină, fără plăcuțe de înmatriculare și cu anvelopele dezumflate, imaginea unui vehicul lăsat în urmă fără explicații. Faptul că acest model nu a fost vândut oficial în Brazilia face cazul și mai neobișnuit, transformându-l într-un mister care a atras atenția presei locale.

Indiciile găsite în interior sugerează o poveste internațională: mașina ar fi fost înmatriculată inițial în New York, apoi ar fi trecut prin mai multe țări din America Centrală înainte de a ajunge în Brazilia, parcurgând peste 15.000 de kilometri. Un detaliu și mai straniu este o amendă din 2019, semn că vehiculul ar fi fost încă utilizat cu puțin timp înainte de abandon.

Cel mai ciudat element - cheile au fost găsite pe scaunul șoferului, ca și cum cineva a coborât și nu s-a mai întors niciodată. Între timp, structura juridică complexă a aeroportului și legislația privind protecția datelor au blocat orice încercare de ridicare a mașinii.

După mai bine de 2.100 de zile în care automobilul a rămas nemișcat, taxele de parcare au continuat să se acumuleze zilnic. Estimările arată că datoria a ajuns la aproximativ 35.000 de dolari, o sumă care depășește cu mult valoarea actuală a mașinii.

Dacă proprietarul nu va fi identificat și toate procedurile legale nu vor fi finalizate, este posibil ca acest Honda Civic să rămână exact în același loc încă mulți ani.