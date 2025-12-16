Un ucrainean a încercat să ducă un Porsche Panamera din România în Spania. La frontiera Germaniei s-a ales cu dosar penal

Stiri externe
16-12-2025 | 12:33
porche panamera
Oficiul Vamal Principal din zona Heilbronn

Un Porsche Panamera e-Hybrid, încărcat pe o platformă și transportat din România către Spania, a fost reținut de autoritățile vamale germane după ce șoferul nu a achitat taxele de import, în valoare de 21.630 de euro.

autor
Sabrina Saghin

Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 00:30, pe autostrada A6, în zona Bad Rappenau, pe sensul către Heilbronn. Un echipaj de control trafic a decis să oprească un ansamblu de vehicule înmatriculat în străinătate, care transporta un Porsche Panamera e-Hybrid alb.

În urma verificărilor, vameșii au descoperit că autoturismul era înmatriculat în afara Uniunii Europene, în Ucraina. La volan se afla un bărbat de 39 de ani, cetățean ucrainean, care a declarat autorităților că transporta mașina din România către Spania pentru o prietenă stabilită în străinătate.

Verificările scot la iveală lipsa documentelor vamale

Problema principală a fost că șoferul nu deținea documentele vamale necesare pentru introducerea legală a vehiculului în Uniunea Europeană.

Deoarece Porsche-ul a intrat în UE fără formalități vamale, autoritățile germane au decis că mașina trebuie vămu­ită retroactiv. Calculul a stabilit o sumă totală de 21.630 de euro, din care 7.000 de euro reprezenta taxa vamală, iar 14.630 de euro taxa pe valoarea adăugată pentru import.

Citește și
pietre gara de nord
Un bărbat s-a urcat pe acoperișul Gării de Nord și a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie și a avariat multe mașini

Șoferul nu a putut achita suma cerută, astfel că vameșii au decis confiscarea autoturismului. În plus, autoritățile germane au deschis un dosar penal pe numele bărbatului de 39 de ani, cercetat pentru suspiciunea de evaziune fiscală, în legătură cu neplata taxelor de import.

Cazul este în continuare anchetat de autoritățile vamale din Germania, iar Porsche-ul Panamera e-Hybrid rămâne sub sechestru până la clarificarea situației legale.

Sursa: PressPortal

Etichete: germania, masina, porche, Panamera,

Dată publicare: 16-12-2025 12:33

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Ford, unul dintre cei mai importanți constructori auto din lume, cu fabrică și în România, nu mai vrea mașini electrice
Stiri Auto
Ford, unul dintre cei mai importanți constructori auto din lume, cu fabrică și în România, nu mai vrea mașini electrice

Compania Ford a anunțat că renunță la planurile sale ambițioase privind vehiculele electrice, din cauza pierderilor financiare. În schimb, se va concentra pe investițiile în motoare pe benzină și vehicule electrice hibride.

Un bărbat s-a urcat pe acoperișul Gării de Nord și a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie și a avariat multe mașini
Stiri actuale
Un bărbat s-a urcat pe acoperișul Gării de Nord și a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie și a avariat multe mașini

O femeie a fost rănită și mai multe mașini au fost avariate, după un incident petrecut în noaptea de duminică spre luni, în zona Gării de Nord din Capitală.

Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital
Stiri actuale
Accident cu patru maşini pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital

Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale, duminică dimineaţă, după ce patru maşini au fost implicate într-un accident pe pe Autostrada Bucureşti – Piteşti. Cinci persoane au fost transportate la spital.

Recomandări
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Stiri Politice
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită
Stiri actuale
Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Fostul ministru al Transporturilor Alexandru-Răzvan Cuc a fost adus marți la sediul DNA pentru a fi audiat într-un dosar de corupție. Procurorii au descins dimineață în locuința sa.

PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”
Deșteaptă-te, România!
PRO TV anunță câștigătorii campaniei „Deșteaptă-te, România!”

Și în acest an, prin campania Deșteaptă-te, România!, PRO TV reconfirmă implicarea activă în susținerea educației și în construirea unui viitor mai bun pentru generațiile următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Decembrie 2025

03:39:08

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Decembrie 2025

01:29:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Decembrie 2025

01:45:49

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28