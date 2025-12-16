Un ucrainean a încercat să ducă un Porsche Panamera din România în Spania. La frontiera Germaniei s-a ales cu dosar penal

Un Porsche Panamera e-Hybrid, încărcat pe o platformă și transportat din România către Spania, a fost reținut de autoritățile vamale germane după ce șoferul nu a achitat taxele de import, în valoare de 21.630 de euro.

Incidentul s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 00:30, pe autostrada A6, în zona Bad Rappenau, pe sensul către Heilbronn. Un echipaj de control trafic a decis să oprească un ansamblu de vehicule înmatriculat în străinătate, care transporta un Porsche Panamera e-Hybrid alb.

În urma verificărilor, vameșii au descoperit că autoturismul era înmatriculat în afara Uniunii Europene, în Ucraina. La volan se afla un bărbat de 39 de ani, cetățean ucrainean, care a declarat autorităților că transporta mașina din România către Spania pentru o prietenă stabilită în străinătate.

Verificările scot la iveală lipsa documentelor vamale

Problema principală a fost că șoferul nu deținea documentele vamale necesare pentru introducerea legală a vehiculului în Uniunea Europeană.

Deoarece Porsche-ul a intrat în UE fără formalități vamale, autoritățile germane au decis că mașina trebuie vămu­ită retroactiv. Calculul a stabilit o sumă totală de 21.630 de euro, din care 7.000 de euro reprezenta taxa vamală, iar 14.630 de euro taxa pe valoarea adăugată pentru import.

Șoferul nu a putut achita suma cerută, astfel că vameșii au decis confiscarea autoturismului. În plus, autoritățile germane au deschis un dosar penal pe numele bărbatului de 39 de ani, cercetat pentru suspiciunea de evaziune fiscală, în legătură cu neplata taxelor de import.

Cazul este în continuare anchetat de autoritățile vamale din Germania, iar Porsche-ul Panamera e-Hybrid rămâne sub sechestru până la clarificarea situației legale.

