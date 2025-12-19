Ce au descoperit procurorii DIICOT în două trolere suspecte aduse în București prin curierat. Patru indivizi au fost arestați

19-12-2025 | 16:38
bagaj masina
Shutterstock

Patru traficanţi au fost prinşi în Bucureşti de DIICOT în timp ce transportau în două trolere aproximativ 20 de kilograme de canabis, drogurile fiind aduse din Spania prin intermediul unei firme de curierat internaţional.

„La data de 18 decembrie 2025, procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus reţinerea a 4 inculpaţi, cu vârstele cuprinse între 21 şi 40 de ani, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic internaţional de droguri de risc, trafic de droguri de risc, complicitate la trafic internaţional de droguri de risc şi complicitate la trafic de droguri de risc. Măsurile au fost luate, după ce, în ziua de 17.12.2025, în două acţiuni simultane, inculpaţii au fost prinşi în flagrant, în municipiul Bucureşti, în timp ce deţineau şi transportau cantitatea de aproximativ 20 kilograme canabis (drog de risc), destinată comercializării. Substanţa interzisă, ambalată în 20 de pungi, a fost ascunsă în două trolere introduse în ţară din Spania, prin intermediul unei firme de curierat internaţional", transmite DIICOT.

Cei patru traficanţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, decizia fiind luată de Tribunalul Bucureşti. 

Vladimir Putin, discurs de final de an în fața națiunii. „Rusia nu crede că Ucraina este pregătită pentru negocieri de pace”

Sursa: Agerpres

