Când a revenit la carte după o perioadă, a descoperit că biletul era câștigător. Auzise despre premiu, dar nu avea nicio idee că era al lui, potrivit Tnlive.

Bărbatul a cumpărat un bilet pentru extragerea care a avut loc pe 25 iulie. Totuși, nu a acordat prea multă atenție rezultatului și a folosit biletul drept semn de carte pentru volumul pe care îl citea în acel moment.

Apoi a pus cartea deoparte și a revenit la ea aproximativ două luni mai târziu. Atunci a găsit din nou biletul uitat, potrivit site-ului neozeelandez 1News.

„Când am descoperit biletul, l-am pus în portofel și am fugit la magazinul de unde îl cumpărasem”, a povestit bărbatul, care a dorit să rămână anonim.

Deși știa că la extragerea respectivă fusese câștigat un premiu mare, nu i-a trecut prin minte că ar putea fi al lui.

A crezut că a câștigat doar câteva mii

„Știam că cineva câștigase premiul. Dar chiar și când am găsit biletul, nu mi-a trecut prin minte că aș putea fi eu”, a spus câștigătorul.

Chiar și după verificarea biletului, nu se aștepta la un câștig de milioane. „La început am crezut că sunt doar câteva mii de dolari. Nu mi-a trecut prin minte că ar putea fi douăzeci de milioane”, a spus el.

Suma reală a câștigului i-a fost comunicată de un angajat al magazinului. „El era mai entuziasmat decât mine”, a adăugat câștigătorul.

A împărțit jackpotul cu alți câștigători

Câștigul său a reprezentat jumătate dintr-un jackpot de 40 de milioane de dolari australieni. Cealaltă jumătate a fost câștigată de un cuplu tânăr din Auckland.

Bărbatul nu este încă sigur ce va face cu banii. „Vreau să o iau încet și să mă gândesc bine. Mi-ar plăcea să folosesc banii pentru călătorii, dar acesta este singurul meu plan deocamdată”, a declarat el pentru Otago Daily Times.

Nu a spus încă nimănui despre câștig. Vrea să rămână anonim și intenționează să le mărturisească doar celor mai apropiați oameni.