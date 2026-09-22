Săptămâna trecută, bărbatul a încasat 1,768 milioane de euro cu un bilet „Turista per Sempre”: o parte din sumă a fost primită în avans, iar restul sub forma unei rente lunare de 6.000 de euro, timp de 20 de ani, scrie La Repubblica.

Fiul bărbatului, un absolvent de Litere în vârstă de 40 de ani, care nu are un loc de muncă, i-a cerut tatălui său pensie de întreținere după ce a aflat despre câștigul de milioane de euro. Relația dintre cei doi nu a fost niciodată una ideală, relatează Il Gazzettino, mai ales după ce bărbatul, acum singur, s-a recăsătorit.

Astfel, atunci când tatăl i-a spus fiului despre câștig, i-ar fi transmis și că nu va primi niciun euro.

Reacția bărbatului de 40 de ani a fost imediată, iar acesta s-a adresat avocaților Asociației Italia. „Legea”, au explicat avocații pentru publicația locală, „stabilește că judecătorul, după evaluarea circumstanțelor, poate dispune plata unei pensii de întreținere periodice către copiii majori care «nu sunt independenți financiar»”.

Câți bani îi cere fiul

În lipsa unor prevederi contrare, această sumă trebuie plătită direct persoanei în cauză. Codul civil prevede că pensia de întreținere trebuie stabilită în funcție de posibilitățile financiare ale persoanei obligate la plată, iar jurisprudența arată că obligația nu încetează automat atunci când copilul devine major, ci atunci când acesta își găsește un loc de muncă adecvat studiilor sale.

Acum, fiul îi cere tatălui aproximativ 1.800 de euro pe lună drept pensie de întreținere.

Mai întâi se va încerca ajungerea la o înțelegere amiabilă, însă, dacă aceasta eșuează, cazul ar putea ajunge în instanță. Fiul se bazează și pe faptul că Curtea Supremă a reafirmat în repetate rânduri că veniturile obținute din loteriile și jocurile naționale sunt considerate bunuri care pot fi luate în calcul la stabilirea pensiei de întreținere.