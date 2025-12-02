Prima țară care va folosi un sistem laser de apărare aeriană gata de luptă. Va distruge cu precizie ținte în câteva secunde

02-12-2025 | 12:02
Israelul va implementa sistemul său de apărare laser Iron Beam până la sfârșitul anului, după finalizarea testelor operaționale ale sistemului de mare putere, devenind prima țară care utilizează un sistem laser de apărare aeriană gata de luptă.

Cristian Matei

Sistemul de 100 kilowați a interceptat cu succes rachete, obuze de mortier, vehicule aeriene fără pilot și alte aeronave în timpul săptămânilor de teste, demonstrând capacitatea sa de a distruge ținte cu precizie în câteva secunde, a anunțat Ministerul Apărării israelian, potrivit Euronews.

Iron Beam va oferi Israelului un al cincilea nivel de apărare aeriană, completând sistemele Iron Dome, David's Sling și Arrow 2 și 3.

În timp ce sistemele existente ating rate de interceptare de 90-95% împotriva sistemelor de rachete ofensive, performanța lor împotriva dronelor și vehiculelor aeriene fără pilot a fost mai scăzută, doborând doar aproximativ 50%.

Sistemul laser este conceput pentru a contracara dispozitivele care zboară la altitudine foarte joasă și urmăresc solul, o capacitate de care sistemele anterioare nu dispuneau.

Una dintre cele mai periculoase amenințări pentru Israel este avionul fără pilot iranian Shahed, în multiplele sale variante.

Drona Shahed 136 are un corp din fibră de carbon, ceea ce o face dificil de urmărit pe radar, și un motor electric care îi permite să zboare în tăcere până la 2.000 de kilometri.

Shahed 149 poate transporta 13 bombe, în timp ce 191 poate fi echipat cu două rachete cu o sarcină utilă totală de 50 kg. Ambele sunt capabile să distrugă infrastructura civilă.

Shahed, dezvoltat de Garda Revoluționară Iraniană, a fost folosit pentru a lovi mai multe comunități din nordul Israelului, cu atacuri reușite înregistrate în Eilat, Valea Iordanului și în alte părți.

O aeronavă fără pilot a ajuns la reședința prim-ministrului Benjamin Netanyahu din Caesarea, venind din Liban.

Soldații israelieni de la frontiera de nord s-au străduit să răspundă eficient la amenințarea reprezentată de drone. Cu toate acestea, o versiune cu putere redusă a laserului Iron Beam a fost deja utilizată în luptă în octombrie 2024, doborând aproximativ 35-40 de drone Hezbollah.

Iron Beam combină armele laser cu propriile senzori, sistem de control al focului, radar, senzori electro-optici și camere de urmărire de înaltă rezoluție, precum și un computer de control al focului.

Sistemul oferă protecție la costuri reduse împotriva amenințărilor ofensive sofisticate. O descărcare de 100 de kilowați costă doar câțiva cenți în energie electrică, comparativ cu 10.000-100.000 de dolari sau mai mult per rachetă.

Laserul nu necesită muniție consumabilă, eliminând costurile pentru explozivi, propulsori, sisteme de ghidare și corpuri compozite. De asemenea, nu necesită lanț logistic de aprovizionare, depozitare sau transport și nu poate rămâne fără stoc.

Sursa: Euronews

