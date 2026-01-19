Somnul e afectat din cauza muncii și a rețelelor sociale. Specialiștii avertizează asupra riscurilor grave pentru sănătate

Munca în exces ori timpul petrecut pe rețelele sociale ajung să reducă orele de somn.

Psihologii spun că presiunea socială îi împinge pe mulți să renunțe la odihnă. Însă ritmul de viață accelerat poate avea consecințe serioase asupra sănătății, avertizează specialiștii belgieni.

Oamenii dorm cu aproximativ o oră și jumătate mai puțin decât acum 50 de ani, arată un studiu realizat în Belgia, cu mențiunea că acest declin variază de la o țară la alta. Un psiholog din Bruxelles, specializat în tulburări de somn, observă acest lucru în mod constant la pacienții săi.

Capucine Leloup, psiholog specializat în tulburări de somn: „Vrem să facem sport, să petrecem mai mult timp cu familia, să practicăm yoga și multe altele. Toate acestea nu încap într-o singură zi, așa că ajungem să ne sacrificăm orele de somn pentru a reuși să le facem pe toate.”

Un alt factor major este munca.

Albert Lachman, medic: „Margaret Thatcher a spus că «timpul înseamnă bani», că somnul este inutil și că avem nevoie de societăți care funcționează non-stop, 24 de ore din 24; drept urmare, nu mai există loc pentru somn. Nu mai avem pauze, deși avem nevoie de momente în care să nu facem nimic pentru a putea adormi ulterior.”

În plus, telefoanele mobile, tabletele și laptopurile duc la o suprastimulare a creierului, care alungă somnul.

Capucine Leloup, psiholog specializat în tulburări de somn: „Stăm pe telefon și scrolăm fără oprire. Astfel, rămânem într-o stare de hipervigilență până târziu în noapte.”

Charlotte Simonaert, REPORTER RTL TVI: „Privarea de somn poate avea consecințe dezastruoase asupra sănătății, pe termen lung: anxietate, depresie, obezitate, slăbirea sistemului imunitar, pentru a numi doar câteva. Specialiștii din domeniul sănătății o numesc «boala secolului».”

