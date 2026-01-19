Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă i-a fost propusă şefia SRI sau SIE: „Nu pot confirma sau infirma”

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate confirma sau infirma dacă președintele Nicușor Dan i-a propus conducerea SRI ori a SIE.

Marius Lazurca a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, dacă Nicuşor Dan i-a propus şefia SRI sau SIE şi dacă au existat discuţii în acest sens.

”Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculaţie”, a răspuns consilierul prezidenţial.

Ce a declarat despre acest post

La întrebarea dacă va accepta şefia unui serviciu de informaţii în ipoteza în care preşedintele României i-ar propune acest lucru, Lazurca a răspuns: ”Ce aţi crede dacă un posibil şef al unui serviciu de informaţii ar comenta speculaţii, vi s-ar părea potrivită această candidatură? Găsesc că nu. Nu pot să comentez rumoarea pe care am văzut-o şi eu cu oarecare surpriză şi drept să vă spun căreia nu i-am dat foarte multă atenţie. Nu i-am dat foarte multă atenţie dintr-un motiv atât de simplu încât mi-e foarte uşor să îl explic, am atâtea pe cap încât nu pot pierde vremea citind speculaţii sau rumorile care circulă, fără voia mea şi, dacă doriţi, împotriva voii mele, în presă”, a afirmat Marius Lazurca.

El a precizat şi care a fost prima discuţie pe care a avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan.

”Prima discuţie pe care am avut-o cu preşedintele Dan s-a desfăşurat în termenii următori din partea mea. Pot să spun ce i-am spus eu dumnealui fără să comit neapărat o indiscreţie. I-am spus, domnule preşedinte, eu am în activitatea mea profesională un reflex de care nu mă pot dezbăra şi care este reflexul diplomatului. Diplomatul se pune la dispoziţia preşedintelui ţării în orice circumstanţă în care preşedintele ţării îl găseşte potrivit”, a declarat consilierul prezidenţial.

La sfârşitul lunii octombrie 2025, Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a lui Marius Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Numele acestuia a fost vehiculat pentru şefia SIE, Lazurca conducând şi Departamentul de Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni al Administraţiei Prezidenţiale.

Marius Lazurca, un apropiat al preşedintelui Nicuşor Dan, în contextul în care cei doi au fost colegi de studiu la Sorbona, a fost Ambasadorul României în Mexic şi America Centrală. Lazurca este licenţiat în studii umaniste, la Facultatea de Limbi Romanice a Universităţii de Vest din Timişoara şi la Universitatea Sorbona Paris IV, secţia literatură comparată, fiind totodată, absolvent al studiilor de masterat şi doctorat în istorie-antropologie al Universităţii Sorbona din Paris.

Preşedintele Nicuşor Dan declara, în octombrie 2025, că va numi şefi la SRI şi SIE până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii şi pentru a fi sigur că nominalizările vor fi aprobate în Parlament. El reafirma că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii.

