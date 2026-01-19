Consilierul prezidențial Marius Lazurca, întrebat dacă i-a fost propusă şefia SRI sau SIE: „Nu pot confirma sau infirma”

Stiri Politice
19-01-2026 | 07:26
Marius Lazurca
Agerpres

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate confirma sau infirma dacă președintele Nicușor Dan i-a propus conducerea SRI ori a SIE.

autor
Aura Trif

Marius Lazurca a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, dacă Nicuşor Dan i-a propus şefia SRI sau SIE şi dacă au existat discuţii în acest sens.

”Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculaţie”, a răspuns consilierul prezidenţial.

Ce a declarat despre acest post

La întrebarea dacă va accepta şefia unui serviciu de informaţii în ipoteza în care preşedintele României i-ar propune acest lucru, Lazurca a răspuns: ”Ce aţi crede dacă un posibil şef al unui serviciu de informaţii ar comenta speculaţii, vi s-ar părea potrivită această candidatură? Găsesc că nu. Nu pot să comentez rumoarea pe care am văzut-o şi eu cu oarecare surpriză şi drept să vă spun căreia nu i-am dat foarte multă atenţie. Nu i-am dat foarte multă atenţie dintr-un motiv atât de simplu încât mi-e foarte uşor să îl explic, am atâtea pe cap încât nu pot pierde vremea citind speculaţii sau rumorile care circulă, fără voia mea şi, dacă doriţi, împotriva voii mele, în presă”, a afirmat Marius Lazurca.

El a precizat şi care a fost prima discuţie pe care a avut-o cu preşedintele Nicuşor Dan.

Citește și
nicusor dan
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

”Prima discuţie pe care am avut-o cu preşedintele Dan s-a desfăşurat în termenii următori din partea mea. Pot să spun ce i-am spus eu dumnealui fără să comit neapărat o indiscreţie. I-am spus, domnule preşedinte, eu am în activitatea mea profesională un reflex de care nu mă pot dezbăra şi care este reflexul diplomatului. Diplomatul se pune la dispoziţia preşedintelui ţării în orice circumstanţă în care preşedintele ţării îl găseşte potrivit”, a declarat consilierul prezidenţial.

La sfârşitul lunii octombrie 2025, Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a lui Marius Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Numele acestuia a fost vehiculat pentru şefia SIE, Lazurca conducând şi Departamentul de Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni al Administraţiei Prezidenţiale.

Marius Lazurca, un apropiat al preşedintelui Nicuşor Dan, în contextul în care cei doi au fost colegi de studiu la Sorbona, a fost Ambasadorul României în Mexic şi America Centrală. Lazurca este licenţiat în studii umaniste, la Facultatea de Limbi Romanice a Universităţii de Vest din Timişoara şi la Universitatea Sorbona Paris IV, secţia literatură comparată, fiind totodată, absolvent al studiilor de masterat şi doctorat în istorie-antropologie al Universităţii Sorbona din Paris.

Preşedintele Nicuşor Dan declara, în octombrie 2025, că va numi şefi la SRI şi SIE până la finalul anului sau la începutul anului viitor, în acord cu partidele coaliţiei, pentru a nu genera o tensiune suplimentară a societăţii şi pentru a fi sigur că nominalizările vor fi aprobate în Parlament. El reafirma că îşi doreşte la şefia serviciilor secrete nume din afara politicii.

Cel mai mare safir purpuriu din lume a fost scos la vânzare în Sri Lanka. Valorează cel puțin 300 de milioane de dolari

Sursa: News.ro

Etichete: nicusor dan, SRI, sie, consilier prezidential,

Dată publicare: 19-01-2026 07:26

Articol recomandat de sport.ro
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Jackpot pentru Cristi Chivu! Inter pregătește noul contract pentru antrenor
Citește și...
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”
Stiri Politice
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”
Stiri Politice
Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat”: ”Trebuie să reluăm dialogul direct”

Președintele României, Nicușor Dan, se declară ”profund îngrijorat” din cauza evenimentelor recente, care au legătură cu situația din Groenlanda, provocate de președintele SUA, Donald Trump.  

Valeriu Stoica: Conviețuirea îndelungată PNL–PSD a creat legături periculoase care subminează sprijinul pentru Bolojan
Stiri Politice
Valeriu Stoica: Conviețuirea îndelungată PNL–PSD a creat legături periculoase care subminează sprijinul pentru Bolojan

Fostul preşedinte al PNL Valeriu Stoica a afirmat că liberalii se află de vreo opt ani într-o convieţuire mai apropiată sau mai îndepărtată cu PSD. 

Recomandări
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”
Stiri Politice
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”
Stiri actuale
O masă de aer arctic a ajuns în România și aduce temperaturi de -20 de grade Celsius. Meteorolog: „Nu va dispărea curând”

Anul acesta, luna ianuarie își confirmă numele de gerar. Este iarnă ca la carte în România. După zile și nopți foarte reci, de luni, 19 ianuarie, toată țara intră sub un cod galben.

Tragedie în Spania. Cel puțin 21 de oameni au murit și peste 30 răniți grav după ciocnirea a două trenuri de mare viteză
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 21 de oameni au murit și peste 30 răniți grav după ciocnirea a două trenuri de mare viteză

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut cel puţin 21 de morţi şi peste 30 de răniţi grav în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine,  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 18 Ianuarie 2026

29:00

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59