Industria de apărare cere investitorilor să nu se retragă după declinul bursier: „Nu va exista un adevărat dividend al păcii”

Scăderile recente ale acţiunilor din sectorul european de apărare, declanşate de intensificarea discuţiilor privind un posibil acord de pace între Rusia şi Ucraina, nu schimbă realitatea de fond a pieţei, avertizează marii jucători din industrie.

În ciuda corecţiilor bursiere şi a marcărilor de profit, companiile şi analiştii subliniază că ameninţările de securitate rămân ridicate, iar investiţiile militare vor continua pe termen lung.

Unele dintre cele mai mari companii europene din industria de apărare au transmis marţi un mesaj clar investitorilor: scăderile recente ale acţiunilor, generate de speranţele unui acord de pace între Rusia şi Ucraina, nu schimbă fundamentele solide ale sectorului şi nu justifică ieşiri masive din piaţă.

Acţiunile companiilor de apărare au ajuns sub presiune după ce discuţiile de pace s-au intensificat. Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele acestuia, Jared Kushner, au participat la negocieri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin, la finalul săptămânii trecute. Ulterior, Zelenski a declarat că Ucraina ar fi dispusă să renunţe la obiectivul aderării la NATO pentru a obţine un acord care să pună capăt războiului.

Pe fondul acestor semnale, oficiali americani au afirmat că un acord de pace este aproape, iar Donald Trump a declarat că negociatorii sunt „mai aproape ca niciodată” de oprirea conflictului. Reacţia pieţelor nu a întârziat: investitorii au început să marcheze profituri, iar sectorul european aerospaţial şi de apărare a resimţit corecţii semnificative.

Acțiunile, în scădere

Indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense a scăzut cu 1,8%. Producătorul suedez de avioane de luptă Saab a pierdut 4,8%, compania italiană Leonardo a închis cu un declin de 3,9%, iar grupul german Rheinmetall a scăzut cu 4,5%, toate extinzând pierderile din sesiunea precedentă.

Reprezentanţii marilor companii din domeniu avertizează însă că ameninţarea Rusiei nu dispare odată cu un eventual acord de pace. Un purtător de cuvânt al companiei germane Hensoldt a declarat că, deşi firma speră într-o „pace justă şi durabilă pentru Ucraina”, riscurile de securitate pentru Europa rămân ridicate.

„O încetare a ostilităţilor ar oferi Rusiei oportunitatea de a-şi reconstitui capacităţile militare. Din perspectiva securităţii europene, ameninţarea de bază rămâne şi s-ar putea chiar intensifica”, a spus acesta, subliniind că pregătirea pentru apărare rămâne o necesitate structurală pentru continent.

Hensoldt a mai precizat că expunerea sa directă la Ucraina este limitată, reprezentând un procent de o singură cifră din venituri, iar creşterea companiei este susţinută de programe mari, pe termen lung, derulate în Germania şi în alte state europene. Chiar şi aşa, acţiunile Hensoldt, care s-au dublat ca valoare în acest an, au scăzut cu 3,6% marţi.

Un mesaj similar a venit şi din partea companiei germane Renk, furnizor de sisteme pentru peste 70 de armate din întreaga lume. Reprezentanţii Renk au recunoscut volatilitatea ridicată a acţiunilor din apărare „ori de câte ori apar ştiri legate de un posibil acord de pace”, dar au subliniat că perspectiva de securitate în Europa şi la nivel global rămâne „neschimbată şi la cel mai ridicat nivel de la sfârşitul Războiului Rece”.

Renk a pierdut 4,3% într-o singură zi, deşi acţiunile sale sunt în creştere cu aproximativ 194% de la începutul anului. Compania consideră că scăderile sunt determinate mai degrabă de sentimentul pieţei decât de o deteriorare reală a perspectivelor de afaceri, amintind că statele europene membre NATO s-au angajat să atingă un nivel al cheltuielilor militare de 3,5% din PIB până în 2035.

În ansamblu, sectorul european al apărării a avut un avans spectaculos în 2025, pe fondul războiului din Ucraina şi al angajamentelor guvernelor europene şi NATO de a majora bugetele militare. Indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense a crescut cu peste 50% de la începutul anului, iar mai multe companii şi-au dublat capitalizarea.

Analiștii cred că piețele exagerează

Analiştii avertizează însă că pieţele ar putea supraestima aşa-numitul „dividend al păcii”. Christopher Granville, director general la TS Lombard, a declarat că retragerile recente pot reprezenta o oportunitate de cumpărare, deoarece chiar şi în cazul încheierii războiului, investiţiile în capacităţi industriale de apărare vor continua.

„Nu va exista un adevărat dividend al păcii. Relaţia dintre Rusia şi Europa s-a schimbat fundamental, iar rezultatul conflictului va stimula şi mai mult investiţiile în apărare”, a spus Granville.

Aceeaşi opinie este împărtăşită şi de alţi strategi. Michael Field, strateg-şef la Morningstar, consideră reacţia pieţei „exagerată”, subliniind că majorarea ţintelor de cheltuieli NATO şi necesitatea refacerii stocurilor de armament vor susţine sectorul pe termen mediu şi lung, indiferent de evoluţia negocierilor de pace.

Pe ansamblu, pieţele europene de acţiuni au încheiat şedinţa de marţi în scădere, inversând câştigurile de la începutul săptămânii, în contextul în care investitorii au urmărit îndeaproape atât evoluţiile negocierilor de pace dintre Rusia şi Ucraina, cât şi un calendar încărcat de decizii ale băncilor centrale.

