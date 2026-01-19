Bărbat lovit pe trecerea de pietoni, după un accident în lanț, în Sectorul 4. A fost transportat în stare gravă la spital

Un bărbat lovit de o mașină în timp ce traversa strada, în sectorul 4 al Capitalei, a ajuns în stare gravă la spital, azi-noapte.

Potrivit unui martor, un autoturism care oprise în dreptul trecerii de pietoni a fost izbit din spate și proiectat peste victima care traversa regulamentar. La locul accidentului au fost trimise mai multe ambulanțe și echipaje de poliție.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 23, în fața porții de intrare în Cimitirul Bellu. Din spusele unui martor, bărbatul ar fi fost victima unui accident în lanț. O mașină lovită din spate a fost proiectată în cea de-a treia, care oprise în dreptul trecerii de pietoni.

Cum s-ar fi petrecut accidentul

Victima ar fi fost deja pe trecerea de pietoni când mașina albastră i-a acordat prioritate, însă un alt autovehicul ce venea din spatele acesteia nu a mai apucat să oprească la timp. În urma impactului, una dintre mașini a ajuns pe refugiul de tramvai, iar celelalte două - pe trotuar unde au pus la pământ câțiva stâlpi de protecție, din beton.

Șoferii implicați în accident nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Au fost testați de polițiști, în timp ce erau luate probe și se făceau măsurători.

În zonă s-a circulat cu dificultate mai bine de o oră, până la finalizarea cercetărilor la fața locului.

Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să afle în ce condiții s-a produs accidentul.

