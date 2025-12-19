Donald Trump a promulgat legea apărării pe 2026. Sprijin pentru Ucraina și limitări privind retragerea trupelor din Europa

Președintele SUA, Donald Trump, a promulgat legea anuală a apărării pentru 2026, un buget record care prevede sprijin militar extins pentru Ucraina și impune limitări privind reducerea trupelor americane din Europa.

Președintele Donald Trump a semnat joi legea anuală privind politica de apărare, care autorizează un buget record de aproximativ 901 miliarde de dolari pentru anul fiscal 2026. Decizia marchează al 65-lea an consecutiv în care Legea pentru Autorizarea Apărării Naționale (NDAA) devine lege.

Restricții privind reducerea trupelor americane în Europa și Asia

Actul legislativ limitează capacitatea administrației Trump de a reduce prezența militară în Europa sub 76.000 de militari pentru perioade mai mari de 45 de zile, până la prezentarea unor evaluări privind impactul strategic. În mod similar, legea restricționează retragerea din funcția de Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa, funcție ocupată tradițional de comandantul american al Comandamentului European.

NDAA urmărește să protejeze și prezența SUA în Coreea de Sud, împiedicând reducerea efectivelor sub 28.500 de militari.

Ajutor militar pentru Ucraina și inițiative regionale

Proiectul autorizează 800 milioane de dolari pentru Inițiativa de Asistență pentru Securitatea Ucrainei — câte 400 milioane pentru următorii doi ani. De asemenea, alocă 175 milioane de dolari pentru Inițiativa de Securitate Baltică, în sprijinul Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

Legea include și o prevedere care obligă Pentagonul să transmită Congresului înregistrările video ale unor lovituri militare împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în Caraibe și Oceanul Pacific de Est, prin blocarea unei părți din bugetul de deplasări al secretarului Apărării, până la predarea imaginilor.

Abrogarea vechilor autorizații militare

Documentul abrogă rezoluțiile Congresului din 1991 și 2002, care permiteau utilizarea forței în Războiul din Golf și în Războiul din Irak – o victorie simbolică pentru parlamentarii care cer consolidarea controlului legislativ asupra deciziilor militare.

Trump a semnat actul într-un eveniment discret, fără ceremonie publică la Casa Albă, însă administrația a transmis că susține legea deoarece include mai multe priorități executive, precum finanțarea programului antirachetă „Golden Dome”.

