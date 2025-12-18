Ministrul propus la Apărare, despre lipsa studiilor militare: „Comparați studiile miniștrilor din ’90 încoace cu al meu”

18-12-2025 | 20:07
radu miruta
Agerpres

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat, joi, după ce a fost propus să preia portofoliul ministerului Apărării, că trebuie văzute studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi studiile sale şi fiecare poate să facă o comparaţie.

Aura Trif

”Ne-am uitat care sunt criteriile pentru ca ce se întâmplă la Ministerul Apărării să fie pus mai repede pe picioare, din perspectiva venirii unui nou ministur şi punctul comun între opţiunile pe care le aveam la USR a fost acea implicare în acel program de înzestrare al Armatei Române, SAFE, de care m-am ocupat. Cred, în estimarea mea, că în cele şase luni la Ministerul Economiei am arătat că pot să pun pe picioare o instituţie care nu prea funcţiona”, a spus ministrul Radu Miruţă, în emisiunea România Politică de la Prima News.

El a precizat că a fost ”o propunere a colegilor din conducerea partidului care îl onorează şi considerând că poate să facă faţă provocărilor de acolo”.

Întrebat despre faptul că nu are studii pe zona militară, Miruţă a răspuns: ”Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin 90 încoace şi uitaţi-vă şi la studiile mele şi fiecare poate să facă o comparaţie. Studiile pe care le am, acelea de inginerie software în comunicaţii, încadrează un profil tehnic”, a menţionat Miruţă.

El a precizat că este dezbaterea ”dacă la apărare trebuie să fie un militar sau dacă la apărare trebuie să fie un civil care să compenseze puţin structura asta militară, din perspectiva controlului politic”.

”Pe acelaşi principiu, sistemul român de informaţii, acest serviciu de secret de inteligenţă, este controlat civil. Militarii îşi fac bine treaba, însă trebuie din punctul meu de vedere să existe şi o răspundere politică asupra ceea ce se întâmplă cu sumele de bani gestionate de Ministerul apărarii într-o ţară membră NATO, la graniţă cu o altă ţară aflată în război. Acelaşi lucru se întâmplă şi la Ministerul Apărării. Este doar de principiu condus politic”, a mai spus Miruţă. 

USR vrea să-l mute pe Radu Miruță, de la Economie la Apărare. Iar în locul său ar urma să fie propus senatorul Irineu Darău. Deciziile partidului vin după demisia lui Ionuț Moșteanu de la vârful MApN.

Sursa: News.ro

18-12-2025 20:07

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că, în cele şase luni petrecute în Guvern, s-a convins că România este o ţară foarte bogată. ”Cât de mult se trage din ea, tot mai stă în picioare”, susţine Radu Miruţă.  

