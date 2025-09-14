Un ”baron” al drogurilor a fost prins datorită unor mesaje pe WhatsApp. ”Părea un tip obișnuit, purta mereu haine de lucru”

Pentru cei care îl vedeau, el părea un tată muncitor care locuia într-o locuință modestă, la capătul unui șir de case

„Nu era nimic ieșit din comun la el, nimic nu indica faptul că această persoană era traficant de droguri”, spune ofițerul sub acoperire care a condus supravegherea lui Robert Andrews Jr.

Bărbatul de 34 de ani nici măcar nu era în vizorul poliției până când ofițerii au găsit mesaje de la el pe telefonul unui alt lider de bandă, în care glumeau că vor ajunge fie „milionari”, fie „vor împărți o celulă”, deoarece tranzacționau regulat droguri în valoare de sute de mii de lire sterline.

Detectivii și-au dat seama repede că, în spatele imaginii de om obișnuit, Andrews Jr era creierul unui imperiu al drogurilor de milioane de lire sterline, care vindea cocaină și heroină la scară industrială.

Poliția l-a filmat pe Andrews Jr. făcând tranzacții cu droguri de clasa A în plină zi și predând peste 100.000 de lire sterline într-o singură tranșă, în pungi de supermarket.

”Părea un tip obișnuit, purta mereu haine de lucru, locuia într-o casă obișnuită, împreună cu partenera și copiii”, a declarat un ofițer sub acoperire pentru BBC.

„Nu erau mașini de lux, nici haine de firmă.”

Detectivii de la crima organizată au fost alertați în legătură cu Andrews Jr. când polițiștii au găsit niște mesaje pe WhatsApp pe telefonul unui alt baron al drogurilor, Kerry Evans.

Evans locuia la 30 de mile (48 km) distanță, în Merthyr Tydfil, iar după arestarea lui, anchetatorii au descoperit că Evans trimitea în mod regulat mesaje către un anumit număr pentru a organiza tranzacții cu droguri și plăți.

Numărul respectiv aparținea unui anume Robert Andrews Jr din Newport.

Evans a fost condamnat anul trecut la 14 ani și cinci luni de închisoare, iar Andrews Jr. urma să fie condamnat la scurt timp după aceea.

„Nu este nevoie de o mulțime de informații, uneori este suficient un mic indiciu pentru a începe ancheta”, a recunoscut inspectorul Ian Bartholomew de la Poliția Gwent.

Schimburile de mesaje pe WhatsApp au sugerat poliției că Andrews Jr era un traficant „de nivel înalt”, iar detectivii au fost avertizați că vor fi necesare „tactici avansate”, deoarece ar putea fi „greu de prins”.

Iar supravegherea lui Andrews Jr a dezvăluit rapid lumea drogurilor în care se învârtea.

Ofițeri sub acoperire – sub numele de operațiune Mayland – l-au urmărit la întâlnirile sale repetate într-o zonă împădurită izolată, lângă autostrada aglomerată M4, unde au fost surprinse cu camera mai multe tranzacții cu droguri.

„Aceasta a fost o zonă de interes special în timpul anchetei”, și-a amintit ofițerul sub acoperire.

„Am observat că în această zonă defrișată aveau loc multe activități criminale.”

Această locație a devenit cunoscută pur și simplu sub numele de „poiana”. „Te duceai acolo doar dacă știai locul sau aveai indicații precise, deci cred că era un loc cu adevărat sigur, unde grupurile de crimă organizată puteau să-și desfășoare activitățile ilegale fără să se simtă în ochii lumii.”

Un schimb a dus la arestarea șoferului de taxi Mohammed Yamin, al cărui taxi a fost interceptat de poliție după ce a plecat din „poiana” unde a ridicat 2 kg de cocaină de înaltă puritate de la Andrews Jr.

Aceasta avea o valoare de piață de aproximativ 200.000 de lire sterline și a dus la condamnarea lui Yamin la șase ani și jumătate de închisoare pentru posesie cu intenția de a distribui.

Supravegherea a arătat cum Andrews Jr. folosea „jetoane” pentru a se asigura că banii ajungeau la furnizorul său.

Într-un schimb, a fost văzut luând o bancnotă de 5 lire sterline de la un bărbat care s-a urcat în mașina sa, apoi verificând-o.

Nu îl cunoștea pe bărbat, dar știa că un curier venise din Londra pentru a colecta banii pe care îi datora furnizorului său.

Numărul de serie unic al bancnotei era autentificarea de care avea nevoie pentru a se asigura că înmâna banii persoanei potrivite.

Geanta curierului a fost confiscată ulterior și s-a constatat că conținea 109.000 de lire sterline.

Ancheta a găsit dovezi pe telefonul lui Andrews Jr că acesta efectuase plăți regulate de sume similare către furnizorul său.

Pentru a ilustra amploarea operațiunii sale, numai în două săptămâni el a efectuat șase plăți către furnizorii săi, în valoare totală de 650.000 de lire sterline.

Ofițerii sub acoperire erau siguri că urmăreau un grup de crimă organizată în acțiune și au descins în casa lui Andrews Jr. în zorii zilei, chiar înainte de Crăciunul din 2023.

Într-o ultimă încercare de a-și acoperi urmele, Andrews Jr. și-a aruncat telefonul mobil pe dulapul din dormitor chiar înainte ca poliția să dea buzna în cameră pentru a-l aresta.

În timp ce era încătușat și ofițerul sub acoperire îi expunea motivele arestării, acesta a râs și „părea destul de nepăsător”, a spus ofițerul.

Telefonul său mobil a fost recuperat și s-a dovedit crucial pentru anchetă, deoarece conținea înregistrări detaliate despre cine ce comandase, cât i se datora și suma pe care o datora furnizorilor săi.

„Robert Andrews nu era genul de persoană care vindea droguri la colțul străzii sau prietenilor săi”, a declarat detectivul-șef Andrew Tuck.

„El vindea cantități mari, kilograme întregi de droguri controlate, ceea ce echivalează cu o cantitate de cocaină de mărimea unui sac de zahăr.”

Poliția îl considera pe Andrews Jr. membru principal al unui grup criminal organizat care furniza cocaină și heroină în sudul Țării Galilor.

„Dacă ne uităm la sumele de bani implicate, vorbim de zeci, dacă nu chiar sute de mii de lire sterline pe tranzacție, pentru până la patru sau cinci kilograme de cocaină pe rând”, a adăugat detectivul-șef Tuck.

Deși Andrews Jr nu dădea semne că ar avea o avere ilicită prin „mașini de lux sau haine scumpe de firmă”, poliția credea că își investea banii obținuți din droguri în construirea unei case noi pe un teren izolat.

Când ofițerii au descins în proprietatea neterminată, au găsit o bucătărie în valoare de 60.000 de lire sterline și mobilier somptuos, care sugerau un nivel de bogăție pe care ofițerul sub acoperire care l-a arestat a descris-o ca fiind „inaccesibilă pentru un angajat obișnuit”.

