„Regina ketaminei” a pledat vinovată în cazul legat de moartea starului din „Friends", Matthew Perry. Ce pedeapsă riscă

„Regina Ketaminei” a pledat vinovată pentru vânzarea drogurilor care au dus, în cele din urmă, la moartea actorului din „Friends”, Matthew Perry.

Jasveen Sangha, 42 de ani, a pledat vinovată miercuri, la Los Angeles, pentru cinci capete de acuzare, inclusiv unul pentru distribuirea de ketamină ce a provocat moartea sau vătămarea corporală a unei persoane, scrie BBC.

Femeia, cu dublă cetăţenie americană şi britanică, riscă acum o pedeapsă cu închisoarea de până la 65 de ani. Sentinţa urmează să fie pronunţată pe 10 decembrie. Ea a fost ultima dintre cei cinci suspecţi din acest caz care a decis să pledeze vinovată în loc să fie judecată.

Unde a fost găsit mort actorul

Perry a fost găsit mort într-un jacuzzi la locuința sa din Los Angeles, în octombrie 2023.

Medicii legişti au concluzionat că Perry a murit din cauza efectelor acute ale consumului de ketamină, care, combinate cu alţi factori, l-au făcut pe actorul în vârstă de 54 de ani să-şi piardă cunoştinţa şi să se înece în cada cu hidromasaj pe 28 octombrie 2023.

Perry a recunoscut public decenii de abuz de substanţe, inclusiv perioade care s-au suprapus cu apogeul faimei sale interpretând rolul sardonicului, dar fermecătorului Chandler Bing în comedia de televiziune de succes a NBC din anii 1990, „Friends".

De cine a fost ajutată „Regina Ketaminei”

Sangha, a negat acuzațiile, dar și-a schimbat declarația de vinovăție în august, cu câteva săptămâni înainte de proces.

Ea este una dintre cele cinci persoane — inclusiv doi medici și asistentul personal al actorului — despre care autoritățile americane spun că i-au furnizat ketamină lui Perry, profitând de dependența acestuia și contribuind la supradoza fatală.

Cei patru complici — medicii Salvador Plasencia și Mark Chavez, Kenneth Iwamasa (asistentul personal al actorului, care l-a ajutat să își injecteze ketamina) și Eric Fleming (care a vândut ketamină obținută de la Sangha) — au pledat, la rândul lor, vinovați.

Ketamina este un anestezic disociativ, cu efecte halucinogene, utilizat legal doar sub supraveghere medicală.

„Vestul Sălbatic” al ketaminei

Ancheta în cazul morții lui Perry a scos la iveală o rețea de trafic de ketamină în lumea celebrităților de la Hollywood, descrisă de un medic ca fiind „Vestul Sălbatic”.

Sangha ar fi furnizat ketamină dintr-un „stash house” din North Hollywood încă din 2019. La arestarea sa, în martie 2024, autoritățile au descoperit peste 80 de fiole de ketamină și mii de pastile, inclusiv metamfetamină, cocaină și Xanax.

Viața sa pe rețelele de socializare reflecta un stil extravagant, cu petreceri și călătorii la festivaluri, în Japonia și Mexic, iar apropiați au declarat că ea frecventa evenimente mondene precum Globurile de Aur și Oscarurile.

