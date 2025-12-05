Topul numelor greu de pronunțat în 2025. Vedetele și instituțiile ale căror nume au pus probleme oamenilor

05-12-2025 | 08:14
pronuntie cuvinte

Mai multe nume și cuvinte apărute în știrile acestui an i-au pus în dificultate pe mulți la capitolul pronunție.

O echipă de specialiști în limbi străine a realizat un clasament. În fruntea listei se află noul primar al orașului New York. Numele său, adesea pronunțat greșit, ar trebui rostit: Zoran Mamdani.

Tot pe lista greșelilor se află și „Luvru”. Intriga din jurul jafului de bijuterii de la celebrul muzeu parizian, i-a făcut pe unii americani să se încurce.

Oricât de des s-a prezentat, politicianul democrat s-a ales de multe ori cu numele stâlcit. În majoritatea cazurilor, oamenii inversau literele „M” și „N”. Mamdani a spus că nu îl deranjează dacă cineva îi pronunță greșit numele, dar că unii o fac intenționat.

Deloc voită a fost fâstâcirea președintelui Donald Trump în fața jurnaliștilor, când a trebuit să rostească numele unui medicament. Experții au totuși o explicație:

Esteban Touma, expert lingvistic: „Multe dintre aceste cuvinte provin din limbi diferite, așa că trebuie să ne adaptăm la un sunet pe care nu l-am mai pronunțat anterior”.

Furtul bijuteriilor de la Luvru, în octombrie, i-a făcut pe mulți să pronunțe greșit numele celui mai vizitat muzeu din lume. Cea mai mare provocare a fost pentru vorbitorii de limba engleză.

Esteban Touma, expert lingvistic al companiei Babbel: „Face parte din provocarea de a reproduce sunete noi, chiar dacă încerci să le rostești. De exemplu: „Luvru”. Un francez ar putea spune că nu e tocmai corect rostit, dar cel puțin încerci să-l rostești corect. Prin această încercare, depui efortul să te conectezi cu sunetele cu care nu ești obișnuit, iar ăsta e un lucru bun. ”

Două mari companii, una din Germania, specializată în studiul limbilor străine, și o altă din Statele Unite, axată pe subtitrări, realizează anual un top al cuvintelor cel mai dificil de pronunțat. Le notează sârguincios pe cele pe care le aud frecvent sau pe cele care sunt scrise greșit. La final, trag linie.

În cadrul unui talk-show, actorul Denzel Washington a recunoscut că pronunțarea numelui său a suferit o schimbare de-a lungul timpului.

Denzel Washington: „Numele meu nu se pronunță Denzel, ci se pronunță Denzul. Eu sunt Denzel Junior. Tatăl meu este Denzel Hayes Washington Senior. Mama mea strigă: „Denzul” și apăream amândoi. Așa că a zis: „De acum înainte, tu ești Denzel!”. Și așa a ajuns să mi se pronunțe numele.”

