Ultimele cuvinte ale unui bărbat condamnat la moarte în Alabama. A ars de viu un bărbat pentru 200 de dolari

Condamnatul la moarte din Alabama, Anthony Boyd, și-a declarat nevinovăția în ultimele sale cuvinte înfiorătoare înainte de a fi executat prin gaz azot.

„Nu am ucis pe nimeni. Nu am participat la uciderea nimănui. Nu poate exista dreptate până nu schimbăm acest sistem... Haideți să o facem.”, a protestat Boyd înainte de execuție.

Crimă pentru o datorie de 200 de dolari

Bărbatul în vârstă de 54 de ani a fost condamnat în 1995 pentru că a ajutat la răpirea și arderea de viu a lui George Huguley, în vârstă de 32 de ani.

El și alți trei au ucis brutal bărbatul în 1993 pentru că le datora 200 de dolari pentru cocaină.

Juriul a constatat că Boyd a participat la legarea și lipirea lui Huguley de o bancă din parcul unui teren de baseball din Alabama. Un alt membru al grupului l-a stropit cu benzină și i-a dat foc.

Procurorii au recunoscut că Boyd nu a aprins focul care l-a ucis pe Huguley, potrivit USA Today.

Cu toate acestea, ceilalți trei bărbați au depus mărturie împotriva lui Boyd. Bărbatul despre care procurorii au spus că a turnat benzina și a aprins focul a fost, de asemenea, condamnat pentru crimă capitală și se află în așteptarea execuției.

Boyd a susținut că se afla la o petrecere în momentul comiterii crimei. În declarația sa finală, el a spus că execuția sa a fost motivată de „răzbunare”.

După mai bine de 30 de ani petrecuți la Penitenciarul William C. Holman, Boyd a fost în cele din urmă legat de o masă și executat cu azot, după ce cererea sa de a fi executat prin împușcare a fost respinsă.

Martorii au declarat că execuția lui Boyd a durat mai mult decât de obicei. Deținutului i s-a pus o mască pe față, prin care a fost pompat azot pentru a-i priva corpul de oxigen.

La câteva momente după începerea execuției, el a strâns pumnii, a ridicat capul și a început să tremure, au declarat martorii.

El și-a ridicat picioarele de pe pat cu câțiva centimetri. Boyd a avut convulsii și a respirat greu timp de 15 minute înainte de a rămâne complet nemișcat, potrivit New York Times.

A fost declarat mort la ora 18:33. Executorii nu pot dezvălui cât timp a fost administrat azotul înainte ca inima lui să înceteze să mai bată, scrie Daily Mail.

Boyd a implorat-o pe guvernatoarea statului Alabama, Kay Irvey, să se întâlnească cu el „înainte ca un om nevinovat să fie ucis”. Ea a refuzat și a dat publicității o declarație după moartea lui.

„Familia victimei sale a obținut în sfârșit dreptate”, a spus ea, potrivit USA Today.

O moarte care a reaprins dezbaterea

Curtea Supremă a votat împotriva intervenției, dar judecătoarea Sonia Sotomayor, care a exprimat o opinie divergentă, a calificat metoda drept „o formă crudă de execuție”.

„Boyd cere cea mai simplă formă de milă: să moară prin împușcare, care l-ar ucide în câteva secunde, în loc de o sufocare chinuitoare care durează până la patru minute”, a spus ea.

Boyd a fost al șaptelea deținut din Alabama care a fost executat prin utilizarea azotului gazos. Statul a intrat în istorie devenind primul care a utilizat această metodă de execuție în ianuarie 2024.

Sufocarea cu azot a fost concepută pentru a fi o practică mai umană decât injecția letală, care a fost cea mai utilizată metodă de execuție timp de mulți ani.

Consilierul său spiritual, reverendul Jeff Hood, a declarat că Boyd părea să fie conștient și să lupte pentru viața sa timp de 19 minute în timpul execuției.

Departamentul de corecție Alamaba

„Este o tortură. Nu ar trebui să facem asta nimănui. Suntem mai buni de atât. Suntem mai buni decât să sufocăm oamenii până la moarte.”, a declarat Hood pentru publicație.

Boyd a ales metoda cu azot în locul injecției letale atunci când deținuților li s-a dat o lună la dispoziție pentru a alege în 2018. Dar de atunci a contestat utilizarea acesteia, argumentând că este crudă.

Protestatarii din Alabama au făcut campanie împotriva pedepsei cu moartea cu o zi înainte de execuția lui Boyd. Proiectul de intervenție în execuții s-a pronunțat împotriva morții sale.

În prima sa zi în funcție, Donald Trump a cerut Departamentului Justiției să încurajeze procurorii să solicite pedeapsa cu moartea pentru crimele capitale.

Execuția lui Boyd a fost a 40-a din Statele Unite în acest an, potrivit Death Penalty Info. Alte șase execuții sunt programate să aibă loc.

Anul acesta a înregistrat cele mai multe execuții din 2012, când 43 de deținuți au fost executați.

