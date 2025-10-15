VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Peia a avut această reacție după ce senatoarea USR s-a declarat împotriva acestui proiect legislativ, pe motiv că legea vrea ”blocarea totală a conținutului până la o solicitare explicită”, fapt care poate fi considerat ”un filtru național centralizat”.

Mai mult, ca să își justifice decizia, senatoarea Deaconu a dat drept exemplu ”discursurile deochiate, de misticism și putinism ale lui guru Georgescu”, la care are acces oricine, fără să facă o ”cerere scrisă la Ministerul Adevărului”.

Senator Ruxandra Deaconu (USR): ”Legea franceză caută echilibrul între protecția minorilor și libertatea adulților, punând accent pe verificarea anonimă și confidențialitate. Propunerea voastră vrea blocarea totală a conținutului până la o solicitare explicită, cu verificare nominală și păstrarea datelor timp de 5 ani. Adică o abordare comparabilă cu un filtru național centralizat, nu doar un mecanism de vârstă.

Cum de nouă nu ne-a trecut prin cap să facem o lege să blocăm toate aberațiile suveraniste de pe internet și să le cerem celor care vor să aibă în continuare acces la discursurile deochiate, de misticism și putinism ale lui guru Georgescu să facă ei o cerere scrisă la Ministerul Adevărului? USR va vota împotriva acestei propuneri. Protejarea minorilor se face cu legi bune, nu cu interziceri generale pentru întreaga populație adultă. Cu astfel de propuneri, în numele protejării copiilor noștri, aruncăm la ...” (microfonul său rămâne fără sunet, deoarece i-a expirat timpul alocat, n. red.)

Președintele de ședință: ”Mulțumesc, doamna senator”.

Ninel Peia: ”Am impresia că atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cu dumneavoastră a luat prea mult paracetamol”

Aceste declarații l-au înfuriat pe senatorul Ninel Peia, fost reprezentant al SOS România, în prezent membru al grupului parlamentar PACE.

Acesta a cerut un drept la replică și a lansat un atac verbal la adresa senatoarei USR, făcând aluzie la informațiile false despre expunerea la paracetamol în timpul sarcinii și apariția autismului la copii.

Senator Ninel Peia (grupul parlamentar PACE - Întâi România): ”Mulțumesc domnule președinte, dragi colegi, tot senator Peia vă deranjează astăzi. Doamna Ruxandra Cibu Deaconu de la Sibiu, reprezentând Uniunea Salvării României sau cum îi ziceți dumneavoastră, jignește parlamentarii din opoziție. Dacă nu ești cu Soroș, ești pro rus, dacă nu pupi poala Uniunii Europene și doamnei Ursula, ești extremist. Doamna Ruxandra Deaconu, am impresia că atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cu dumneavoastră a fost foarte, foarte răcită. Și din această cauză cred că a luat prea mult paracetamol dimineața, la prânz și seara. Asta e concluzia.”

În această dispută a sărit să își apere colega de partid senatorul USR Ștefan Pălărie, care a cerut sancționarea lui Peia.

Senator Ștefan Pălărie (USR): ”Domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, pe procedură există o limită. Există o limită regulamentară. Există o limită morală. Există o limită de etică, de deontologie și există o limită umană, ceea ce înseamnă un atac ad persona la cel mai abject nivel. Nu, nici nu pot să calific ce au făcut colegul nostru mai devreme. Trebuie sancționat obligatoriu. Pe regulament. Există o limită în toate și se pare că exact descrierea de extremism este cea mai bună etichetă pentru un astfel de comportament. Repet, ca lider, o s-o cer și formal, dincolo de această cerere, informal acuma, să se aplice sancțiuni pentru un astfel de limbaj și pentru un astfel de comportament, care sub nicio formă nu poate fi încurajat și dimpotrivă, pentru o democrație a statului român sănătoasă, trebuie eliminată și protejată.”

Președintele de ședință: ”Mulțumesc, mulțumesc, stimați colegi, reiterez și eu ceea ce spune colegul nostru Pălărie, suntem, încă o dată vă spun, în sala de plen a Senatului României. Nu suntem nici pe stadion, nu suntem nici în alte medii. Așa că vă rog frumos, adaptați-vă limbajul și respectăm această sală în primul rând, dacă nu și persoanele care sunt în ea, la următoarea intervenție o să vă tai microfonul și următorul pas este sancționarea conform regulamentului.”

Ce prevede proiectul de lege privind prevenirea și combaterea pornografiei, depus de AUR

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea pornografiei, depus de AUR conține următoarele prevederi, conform expunerii de motive din document:

”1. Blocarea implicită a accesului la conţinut sexual explicit de către furnizorii de servicii de internet, cu posibilitatea de deblocare doar printr-o cerere explicită şi asumată, formulată de titularul contractului - persoană adultă;

2. Accesul permis exclusiv prin conturi personale autorizate, pentru care s-a verficat identitatea şi vârsta utilizatorului, şi interzicerea accesului persoanelor sub 18 ani;

3. Obligaţii clare pentru furnizorii de conţinut, inclusiv implementarea de sisteme de verificare a vârstei, auditarea periodică a măsurilor de protecţie şi evidenţierea responsabilităţii legale;

4. Sancţionarea progresivă a nerespectării obligaţiilor, culminând cu suspendarea activităţii pentru abateri repetate.”

EXPUNERE DE MOTIVE - Proiect de lege privind prevenirea și combaterea pornografiei [pdf]

Inițiatorii acestui proiect legislativ susțin că măsurile ”nu limitează drepturile fundamentale ale adulţilor, ci introduc filtre minime de responsabilitate pentru accesarea conţinutului

explicit, în scopul protejării categoriilor vulnerabile -în special copiii.”

Senator Niculina Stelea (AUR): ”Am auzit vorbindu-se despre faptul că avem deja legislație care interzice minorilor să intre pe site-uri cu conținut sexual explicit. Doar, dragi colegi, trăim într-o realitate în care un copil poate accesa în mai puțin de un minut, de pe orice telefon, tabletă sau laptop, fără nicio barieră, aceste site-uri cu conținut sexual explicit. Realitatea este că legislația actuală nu oferă pârghiile necesare pentru a impune respectarea interdicției pentru minori. În acest moment se bifează o căsuță și se trece mai departe, pentru a nu exista tentația de a ideologiza subiectul. Vreau să precizez din capul locului că demersul nu este unul habotnic. De altfel, inclusiv în argumentație am insistat exclusiv pe studii medicale și sociologice, nu pe considerente de ordin regilio, religios”.

Proiectul de lege a fost respins în Senat

Proiectul de lege privind prevenirea și combaterea pornografiei a fost respins în Senat, miercuri, 15 octombrie, după ce s-au înregistrat 45 de voturi ”pentru”, 72 ”împotrivă” și o abținere.

USR cere ”sancționarea imediată a senatorului Ninel Peia pentru limbajul jignitor folosit în plenul Senatului”

USR a transmis într-un comunicat de presă că cere conducerii Senatului să îl sancționeze ”de urgență” pe senatorul Ninel Peia, după ”comportamentul inacceptabil” din ședința de plen de astăzi a Senatului în care a jignit-o pe senatoarea USR Ruxandra Cibu.

”În timpul dezbaterilor din plen, senatorul Peia a recurs la atacuri la persoană și a folosit un limbaj ofensator, contrar normelor de conduită parlamentară și demnității funcției publice pe care o deține, afirmând că: „Doamna Ruxandra Cibu, am impresia că atunci când mama dvs. a fost însărcinată cu dvs., a fost foarte, foarte răcită. Și din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineața, la prânz și seara.”

Prin această afirmație, Ninel Peia a propagat indirect de la tribuna Senatului teoria falsă conform căreia autismul ar fi cauzat de administrarea paracetamolului în timpul sarcinii, o idee fără bază științifică, dar folosită în discursurile conspiraționiste.”, se arată în comunicatul USR.

„Există o limită morală, există o limită umană și există atacuri la persoană sub limita celui mai abject limbaj. Ce a făcut Ninel Peia este incalificabil. Trebuie sancționat, conform Regulamentului. Extremismul și violența de limbaj continuă să crească în retorica și comportamentul unor parlamentari. Abuzul și violența nu trebuie lăsate să-și facă loc în Parlament. Trebuie să oprim de îndată orice tentativă de a face acceptabilă violența verbală, căci următorul pas este a face acceptabilă și violența fizică în Parlament și în stradă. Nu putem permite așa ceva, nu putem fi complicii celor care vor să facă din violență un lucru firesc”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul grupului USR din Senat.

USR solicită conducerii Senatului să trimită cazul spre analiză Comisiei juridice și să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, în funcție de gravitatea faptei. În plus, să informeze publicul cu privire la măsurile dispuse, pentru a asigura transparența și respectul față de instituția Parlamentului.

”Violența de limbaj nu are ce căuta în Parlament. USR cere ferm sancționarea comportamentelor care subminează respectul și decența în spațiul public.”, mai spun reprezentanții acestui partid.

