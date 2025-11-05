Mesajul lui Zohran Mamdani pentru Donald Trump după ce a câștigat primăria New York-ului: „Am patru cuvinte pentru tine”

Victorie majoră pentru democraţi, la alegerile organizate marți peste Ocean. La New York, Zohran Mamdani a câştigat primăria cu peste 50% dintre voturi și devine astfel primul primar musulman din istoria oraşului.

Democraţii au câştigat şi posturile de guvernator în statele Virginia şi New Jersey. În premieră, două femei vor conduce aceste state - Abigail Spanberger şi Mikie Sherrill.

Zohran Mamdani - american născut în Uganda, cu origini indiene și democrat cu politici socialiste - a câştigat peste 50% în alegerile pentru primăria New York-ului și devine astfel primul primar musulman din istoria oraşului.

Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului: „În acest moment de beznă politică, New York-ul va fi lumina. Aici, credem în a-i apăra pe cei pe care îi iubim. New York va rămâne un oraș al imigranților, un oraș construit de imigranți, susținut de imigranți. Și, începând din această seară, condus de un imigrant.”

Mamdani a câștigat cu un mesaj solid despre justiție socială și reducerea costurilor de trai într-unul dintre cele mai scumpe orașe ale lumii. A reușit să se facă auzit cu sprijinul a peste 100.000 de voluntari care au dus o uriașă campanie în metropolă și care au bătut la peste 3 milioane de uși. În discursul său, viitorul primar al New York-ului i-a transmis un mesaj și președintelui Trump, care l-a amenințat că-i va tăia fondurile federale.

Zohran Mamdani, primarul ales al New York-ului: „Dacă există o modalitate de a înspăimânta un despot, este aceea de a desființa chiar condițiile care i-au permis să acumuleze putere. Așa că, Donald Trump, cum știu că te uiți, am patru cuvinte pentru tine: dă volumul mai tare.”

Victorii pentru democrați

Democrații au fost învingători și în alegerile pentru posturile de guvernator în Virginia și în New Jersey, două state care vor fi conduse pentru prima oară în istorie de către femei.

Abigail Spanberger, guvernatoarea aleasă a statului Virginia: „Haosul care vine din Washington distruge locurile de muncă din Virginia și creează incertitudine economică pentru zeci de mii de familii.”

Mikie Sherrill, guvernatoarea aleasă a statului New Jersey: „Aici, în New Jersey, știm că această națiune nu a fost și nu va fi niciodată condusă de regi.”

Iar în California, referendumul de redesenare a hărții electorale propus de democrați a trecut fără mari emoții. Guvernatorul Gavin Newsom nu a ratat ocazia să-l atace direct pe președintele Donald Trump.

Gavin Newsom, guvernatorul statului California: „Donald Trump este un președinte... istoric. Este cel mai nepopular președinte din istoria modernă. La toate capitolele esențiale, Donald Trump e sub linie.”

Republicanii au pierdut și multe primării în orașe mai mici, dar și locuri în legislativele statale. Mai îngrijorător pentru ei este faptul că democrații au obținut în destule cazuri mai multe voturi decât a primit Kamala Harris la alegerile prezidențiale – semn că politicile administrației Trump nu sunt văzute cu ochi buni. De altfel, președintele a recunoscut, în felul lui, înfrângerea.

„Faptul că Trump nu a fost pe buletinul de vot și blocajul guvernamental au fost cele două motive pentru care republicanii au pierdut alegerile în această seară”, a scris Trump pe rețeaua lui socială.

Liderul de la Casa Albă a continuat cu un apel către republicani: să ia măsuri legislative pentru a reforma sistemul electoral și a încheiat cu un mesaj scurt, care lasă loc oricăror interpretări: „Așa începe...” a fost ultima postare a președintelui american, imediat după miezul nopții.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













