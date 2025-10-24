UE impune prima lege pentru sănătatea solului. România a făcut evaluări, însă fără acțiuni concrete

Stiri actuale
24-10-2025 | 19:48
×
Codul embed a fost copiat

Uniunea Europeană adoptă, pentru prima dată, o lege dedicată sănătății solului. Cu alte cuvinte, statele membre vor fi obligate să monitorizeze atent calitatea pământului și, în funcție de rezultate, să ia măsuri prin care să îl protejeze.

autor
Larisa Antal

Este un pas esențial pentru viitorul agriculturii și implicit al hranei și al mediului. În România, ultima monitorizare de acest fel a fost făcută acum câțiva ani de Ministerul Mediului, însă rezultatele nu au fost urmate și de măsuri concrete.

Legea adoptată de Parlamentul European cere statelor membre să implementeze rețele naționale de monitorizare. Astfel, autoritățile sunt obligate să colecteze date despre starea solului și să ia măsuri pentru refacerea terenurilor degradate.

Mihail Dumitru, cercetător la Institutul de Pedologie: „Agricultura și silvicultura nu există fără sol. Și din cauza aceasta, trebuie să fie monitorizat. Gândiți-vă că populația omenirii consumă 80% din alimentele care se produc pe sol sau în sol. În condițiile acestea, situația alimentară, viața omenirii este dependentă strict de stratul acesta de 1-2 metri de la suprafața pământului.”

Potrivit datelor, șapte din zece soluri europene sunt afectate de eroziune, compactare și poluare. Iar România nu face excepție. Zone extinse din Oltenia și Dobrogea sunt amenințate de deșertificare, iar în Podișul Moldovei se rupe pământul.

Citește și
lamai
Lămâi – cum să crești și să îngrijești arbori fructiferi în grădină sau ghiveci

Sincron George Gârbacea, cercetător științific: „Clima s-a schimbat, avem mai multe evenimente extreme, secete îndelungate, precipitații foarte mari într-un timp scurt, iar asta afectează solul, îl degradează. Adică rămânem fără potențial. Devin mai sărace și producția agricolă e mult mai scăzută.”

Ministerul Mediului a trimis în teren, acum câțiva ani, mai multe echipe de specialiști care să evalueze starea solului. Rezultatele arată o degradare, după cum se vede și în aceste hărți comparative. Au contribuit agricultura intensivă, fără aplicarea suficientă de îngrășăminte, dar și schimbările de climă.

Timp de mai bine de 10 ani, aproape 80 de cercetători de la Institutul de Cercetări Silvice au străbătut țara și au luat mostre de sol. În total, peste 13.000 de probe au fost duse și analizate în laborator, iar rezultatele se află, în acest moment, la Ministerul Mediului.

Nu și la Ministerul Agriculturii. În teorie, datele ar trebui folosite pentru organizarea planului de cultură la nivelul țării. Și, în acest fel, să cultivăm plantele potrivite pentru fiecare tip de sol, astfel încât producția să fie bună.

Doi copii mici s-au intoxicat după ce au mâncat fructe găsite în curte. Unul este în comă, ventilat mecanic

Sursa: Pro TV

Etichete: uniunea europeana, lege, sol,

Dată publicare: 24-10-2025 19:48

Articol recomandat de sport.ro
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Citește și...
Un avion cargo a căzut în mare după ce a lovit un vehicul. Două persoane au murit, pe aeroportul din Hong Kong
Stiri externe
Un avion cargo a căzut în mare după ce a lovit un vehicul. Două persoane au murit, pe aeroportul din Hong Kong

Două persoane au murit, la aeroportul din Hong Kong, China, după ce un avion de tip cargo a lovit un vehicul la sol în timpul aterizării, înainte de a ieşi de pe pistă şi de a se prăbuşi în mare, relatează AFP şi Reuters, preluate de News.ro.

Lămâi – cum să crești și să îngrijești arbori fructiferi în grădină sau ghiveci
Stiri Diverse
Lămâi – cum să crești și să îngrijești arbori fructiferi în grădină sau ghiveci

Lămâii aduc în grădină prospețimea și aroma specifică citricelor, fie că sunt cultivați direct în sol sau în ghivece. Cu puțină atenție la lumină, udare și fertilizare, acești arbori pot crește sănătoși și pot oferi fructe delicioase.

Statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Castelul Corvinilor a fost astăzi demontată
Stiri Diverse
Statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Castelul Corvinilor a fost astăzi demontată

„Cavalerul în armură”, statuia care îl reprezintă pe Ioan (Iancu) de Hunedoara amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost astăzi demontată de pe suport şi coborâtă la sol, pentru prima dată după 152 de ani.

 

Recomandări
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO
Stiri actuale
Gestul simplu făcut de Nicușor Dan la Iași, când a auzit că este huiduit de mulțime. VIDEO

Zeci de persoane l-au huiduit pe preşedintele Nicuşor Dan în faţa Teatrului Naţional din Iaşi.

Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro
Stiri externe
Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro

Președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni surpriză împotriva marilor companii petroliere rusești. Măsura nu va opri războiul lui Vladimir Putin, dar va ajuta Uniunea Eu să scoată definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Octombrie 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28