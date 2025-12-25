Doi falși colindători au stârnit panică într-un bloc din Arad
Doi bărbați care pretindeau că sunt colindători au stârnit panică într-un bloc din Arad.
După ce au încercat mai multe uși, oamenii au chemat poliția că să-i legitimeze.
Ce a urmat e tragi-comic: cei doi indivizi au rupt-o la fugă, iar unul dintre agenți s-a împiedicat și a căzut. După ce s-au fugărit ca șoarecele și pisica printre mașinile parcate, unul dintre fugari a fost prins, dar celălalt a reușit să scape. Ulterior a fost prins și amândoi au fost amendați.
Polițiștii ne recomandă să fim vigilenți atunci când permitem accesul colindătorilor în bloc.
25-12-2025 19:43