Doi falși colindători au stârnit panică într-un bloc din Arad

25-12-2025 | 19:47
Doi bărbați care pretindeau că sunt colindători au stârnit panică într-un bloc din Arad.

Adrian Crăciunoiu

După ce au încercat mai multe uși, oamenii au chemat poliția că să-i legitimeze.

Ce a urmat e tragi-comic: cei doi indivizi au rupt-o la fugă, iar unul dintre agenți s-a împiedicat și a căzut. După ce s-au fugărit ca șoarecele și pisica printre mașinile parcate, unul dintre fugari a fost prins, dar celălalt a reușit să scape. Ulterior a fost prins și amândoi au fost amendați.

Polițiștii ne recomandă să fim vigilenți atunci când permitem accesul colindătorilor în bloc.

România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time

Sursa: Pro TV

Etichete: arad, politie, colindatori,

Dată publicare: 25-12-2025 19:43

