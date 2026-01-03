Lapoviță și ninsori în 14 județe. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire. Unde se circulă cu dificultate

Centrul Infotrafic anunţă, sâmbătă dimineaţă, că se intervine pentru deszăpezire pe drumuri din 14 judeţe şi pe mai multe tronsoane de autostradă, dar nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu trafic oprit.

„Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrada A1 atât pe tronsonul Bucureşti – Piteşti între kilometrii 134-149 cât şi pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva. În aceleaşi condiţii se circulă şi pe autostrada A10 Sebeş – Turda. Pe aceste sectoare se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei”, a transmis, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

De asemenea, în urma ninsorilor şi a lapoviţei, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad, Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Maramureş, Mehedinţi, Sălaj, Sibiu, Timiş şi Vâlcea.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice”, au mai transmis poliţiştii.

Aceştia anunţă că pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

„Înainte de a porni în călătorie, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care-l aveţi de parcurs! Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei”, recomandă reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben şi cod portocaliu de precipitaţii şi vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale ţării şi zonele montane, până sâmbătă seară. Se va depune strat nou de zăpadă, care în zonele înalte poate ajunge şi la 50 de centimetri. În mai multe regiuni este aşteptat viscol.

