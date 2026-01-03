Românii și turiștii s-au relaxat la maximum în centrele spa din apropierea Bucureștiului: „Este ok un înot”

03-01-2026
Cei care nu au reușit să plece în țări mai calde în această perioadă ori au vrut câteva ore de relaxare au mers în număr mare la centrele spa. 

Lângă București, oamenii s-au așezat vineri cu răbdare la coadă și, după două-trei ore de așteptare, au intrat în piscină.

Printre palmieri, la 36 de grade Celsius, dar în România aceasta a fost alegerea multor români pentru a doua zi din an la un centru spa din zona capitalei.

Femeie: „După atâtea sărbători de rămâs acasă, e ok un înot, plimbare, relaxare. Eu sunt de la Câmpina și nepotica de la Tulcea.”

Aglomerația nu i-a deranjat; mulți au fost mai preocupați să găsească un cadru bun pentru poze, să meargă la saună ori să savureze o băutură.

Pe lângă români, au fost și turiști din Bulgaria, Italia, Statele Unite sau Israel.

Americani: „Suntem din Boston, dar ea s-a născut în India și eu în Nepal. Am fost în avion de Revelion, am ratat, din păcate, trecerea dintre ani, dar acum suntem aici, așa că ne bucurăm de primele două zile din an în România.”

Israelian: „România este cel mai bun loc, cea mai bună țară, ne distrăm aici, dar vremea este foarte rece, îmi este foarte greu, dar supraviețuiesc.”

În primele două zile din an, centrul spa și-a atins capacitatea maximă de patru mii de persoane în același timp, pe parcursul întregului program.

Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis
