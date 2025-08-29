Încă o schimbare în noul an școlar. Modificarea decisă de Guvern

Directorii școlilor care funcționează cu mai puțin de cinci clase nu vor beneficia de degrevare de norma didactică, ci vor avea obligația de a susține 80 de ore pe lună la catedră în noul an școlar 2025-2026, potrivit unei Hotărâri de Guvern de joi.

Cu zece zile înainte să înceapă școala, Guvernul a adoptat o hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea degrevării de normă didactică de predare și a obligației de predare a personalului didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2025-2026.

Normele se aplică directorilor și directorilor adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și personalului din inspectoratele școlare și centrele județene de resurse și asistență educațională.

Gradul de degrevare variază în funcție de specificul funcției și mărimea sau tipul unității de învățământ.

„Directorii unităților de educație extrașcolară sau ai centrelor județene de resurse și asistență educațională vor avea o obligație de predare de 14 ore/săptămână,” se arată în actul normativ.

Pentru directorii unităților preuniversitare (grădinițe, școli primare, gimnaziale, liceale), obligația de predare va varia între 10 și 20 de ore pe săptămână, în funcție de numărul de formațiuni de studiu și structura unității.

Directorii adjuncți vor avea o obligație de predare de 12 ore/săptămână, iar personalul cu funcții de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare va preda 10 ore/săptămână.

În plus, personalul didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control nu poate desfășura activități didactice remunerate prin plata cu ora, cu o singură excepție: în unitățile din zone izolate sau dezavantajate, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

Activitățile didactice remunerate pot fi efectuate doar dacă personalul are o normă didactică integrală, conform normelor Ministerului Educației.

Hotărârea a fost adoptată în ședința de Guvern de joi

Proiectul de hotărâre de guvern privind degrevarea de normă didactică a fost aprobat în ședința Guvernului de joi.

Norma didactică este de 20 de ore pe săptămână, potrivit articolului LVIII din Legea 141/2025, care modifică Legea învățământului preuniversitar (198/2023).

Măsura se aplică în special școlilor izolate din mediul rural, care nu îndeplinesc criteriile minime privind numărul de elevi, dar care nu vor fi comasate.

