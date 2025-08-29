Încă o schimbare în noul an școlar. Modificarea decisă de Guvern

29-08-2025 | 08:54
Elevi profesor
Directorii școlilor care funcționează cu mai puțin de cinci clase nu vor beneficia de degrevare de norma didactică, ci vor avea obligația de a susține 80 de ore pe lună la catedră în noul an școlar 2025-2026, potrivit unei Hotărâri de Guvern de joi.

Claudia Alionescu

Cu zece zile înainte să înceapă școala, Guvernul a adoptat o hotărâre pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea degrevării de normă didactică de predare și a obligației de predare a personalului didactic care ocupă funcții de conducere, îndrumare și control în învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2025-2026.

Normele se aplică directorilor și directorilor adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și personalului din inspectoratele școlare și centrele județene de resurse și asistență educațională.

Gradul de degrevare variază în funcție de specificul funcției și mărimea sau tipul unității de învățământ.

Directorii unităților de educație extrașcolară sau ai centrelor județene de resurse și asistență educațională vor avea o obligație de predare de 14 ore/săptămână,” se arată în actul normativ.

Masini Bucuresti
Autoritățile anunță măsuri pentru fluidizarea traficului din București când va începe școala

Pentru directorii unităților preuniversitare (grădinițe, școli primare, gimnaziale, liceale), obligația de predare va varia între 10 și 20 de ore pe săptămână, în funcție de numărul de formațiuni de studiu și structura unității.

Directorii adjuncți vor avea o obligație de predare de 12 ore/săptămână, iar personalul cu funcții de conducere, îndrumare și control din inspectoratele școlare va preda 10 ore/săptămână.

În plus, personalul didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control nu poate desfășura activități didactice remunerate prin plata cu ora, cu o singură excepție: în unitățile din zone izolate sau dezavantajate, cu aprobarea consiliului de administrație al inspectoratului școlar.

Activitățile didactice remunerate pot fi efectuate doar dacă personalul are o normă didactică integrală, conform normelor Ministerului Educației.

Hotărârea a fost adoptată în ședința de Guvern de joi

Proiectul de hotărâre de guvern privind degrevarea de normă didactică a fost aprobat în ședința Guvernului de joi.

Norma didactică este de 20 de ore pe săptămână, potrivit articolului LVIII din Legea 141/2025, care modifică Legea învățământului preuniversitar (198/2023).

Măsura se aplică în special școlilor izolate din mediul rural, care nu îndeplinesc criteriile minime privind numărul de elevi, dar care nu vor fi comasate.

Ce pedeapsă a primit bărbatul care a ucis în bătaie bebelușul iubitei sale, care plângea. Sentința nu este definitivă

Dată publicare: 29-08-2025 08:37

Structura anului școlar 2025-2026: Când au elevii vacanțe și examenele. Calendarul complet
Structura anului școlar 2025-2026: Când au elevii vacanțe și examenele. Calendarul complet

Elevii urmează să înceapă școala pe 8 septembrie, însă începutul anului școlar 2025-2026 este marcat de nemulțumirea profesorilor, care au de gând să boicoteze festivitățile care marchează acest început de an școlar.

Autoritățile anunță măsuri pentru fluidizarea traficului din București când va începe școala
Autoritățile anunță măsuri pentru fluidizarea traficului din București când va începe școala

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat măsuri pentru fluidizarea traficului, odată cu începerea şcolii.

Recomandări medicale pentru elevi înainte să înceapă școala în septembrie 2025: controale, vaccinuri și reguli de igienă
Recomandări medicale pentru elevi înainte să înceapă școala în septembrie 2025: controale, vaccinuri și reguli de igienă

La început de școală, pe lângă pregătirile privind rechizite, eventuale uniforme și alte lucruri necesare pentru un nou an școlar, există câteva recomandări medicale pentru elevi.  

Când începe școala în septembrie 2025. Data la care se întorc elevii în bănci, potrivit calendarului anului școlar 2025-2026
Când începe școala în septembrie 2025. Data la care se întorc elevii în bănci, potrivit calendarului anului școlar 2025-2026

Elevii încep anul școlar 2025-2026 pe data de 8 septembrie 2025 și vor încheia cursurile pe 19 iunie 2026, conform calendarului oficial. Rămâne de văzut, însă, dacă protestele sindicaliștilor din Educație vor culmina cu amânarea începutului de an școlar.

Continuă protestele în Educație. Sindicaliștii cer demisia ministrului David. Vor fi manifestații și în prima zi de școală
Continuă protestele în Educație. Sindicaliștii cer demisia ministrului David. Vor fi manifestații și în prima zi de școală

Sindicaliştii din învăţământ protestează, marți, din nou, în fața sediului Ministerului Educaţiei şi Cercetării, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern care fac referire la reducerea deficitului bugetar.

Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii vineri, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute
„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, afirmă că, la negocierile de pace privind conflictul din Ucraina, România, dar şi Polonia şi ţările baltice vor impune ”linii roşii” privind securitatea proprie.

