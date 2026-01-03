Liniște apăsătoare la Crans-Montana după tragedie. Imagini greu de privit cu familiile îndurerate ale celor dispăruți

Tragedia din stațiunea elvețiană Crans-Montana provoacă valuri de emoție. Lângă barul „Constellation”, unde în noaptea de Revelion a avut loc incendiul devastator, oamenii vin cu flori și lumânări.

Aceștia țin momente de reculegere în memoria victimelor. Oficial, numărul celor care au pierit rămâne 40. Dintre cei 119 răniți, între 80 și 100 sunt în stare gravă, iar 50 sunt transferați în centre pentru mari arși din țări europene.

Un avion Spartan trimis din România a ajuns în Elveția vineri seară, pentru a transporta cinci răniți cu arsuri la un spital din Paris.

Între timp, autoritățile admit că incendiul a izbucnit, cel mai probabil, de la artificii decorative puse în sticle de șampanie și apropiate prea mult de tavan.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Până târziu în noapte, oameni îndurerați s-au strâns lângă barul „Constellation”, din stațiunea Crans-Montana. Lângă perimetrul securizat de poliție, unii au lăsat buchete de flori și lumânări, alții - mesaje, pe un altar improvizat.

Corespondent PRO TV: „Stațiunea este în continuare plină de turiști dar este o liniște apăsătoare, o tăcere grea. Cu toții suntem marcați de cele întâmplate. Aici în apropierea barului oamenii continuă să vină, să aprindă lumânări, să lase flori sau să scrie mesaje copleșitoare. În paralel, continuă căutările tânărului român de 17 ani dat dispărut de către părinți, dar având în vedere cât de dureros este acest subiect, autoritățile române au anunțat că nu vor face declarații decât în momentul în care vor avea informații clare despre tânărul de 17 ani”.

Între timp, apar noi imagini surprinse în interiorul barului cuprins de incendiul violent.

În ciuda flăcărilor terifiante de pe tavan, tinerii continuă să cânte și să danseze, fără să realizeze pericolul.

Béatrice Pilloud, procurorul general al cantonului Valais: „Totul sugerează că incendiul a pornit de la lumânări cu artificii decorative sau „lumini Bengal” puse în sticle de șampanie, care au fost ridicate prea aproape de tavan”.

Nic Robertson, corespondent CNN: „Procurorul a fost întrebat despre bucățile antifonice de pe tavan, surprinse în pozele martorilor. A răspuns că, deocamdată, nu se știe dacă din cauza acelor bureți scânteile au declanșat incendiul atât de rapid. Acest lucru încă se investighează”.

Din cauza arsurilor grave, identificarea unor persoane decedate va fi de durată. Cele mai multe victime sunt cetățeni elvețieni, dar sunt și italieni, francezi, precum și patru cetățeni sârbi, alături de alte naționalități.

Letitia Brodar, mama unui băiat dat dispărut: „Prietenii fiului meu, care erau la aceeași masă, sunt dați dispăruți. Sunt 10 tineri, inclusiv fiul meu, care sunt dispăruți. Așadar, noi, părinții celor de la masa aceea, ne mobilizăm, ne activăm ca să încercăm să obținem informații și, mai ales, să știm unde sunt băieții noștri. Încă o dată, dacă băieții noștri au murit, OK, dar nu poți să ne ții 3–4 zile fără să ne spui nimic. Imaginați-vă că unul dintre copiii noștri... imaginați-vă că fiul meu, Arthur, este acum într-un spital, singur, la terapie intensivă, pentru că nu a fost identificat, este intubat, în comă. Cum vor ști că este Arthur?”

Zeci de psihologi au fost chemați în ajutor pentru consilierea victimelor aflate în spital și a familiilor acestora.

Copleșit de durere, un tată își plânge fiul dispărut. Fratele său încearcă să-l aline. Chiar și câțiva trecători, oameni care nu îl cunoșteau, au încercat la rândul lor să-i ofere consolare.

Corespondent PRO TV: „Proprietarii barului sunt francezi, sunt proprietari din 2015, este vorba de două persoane. Anchetatorii au stat deja de vorbă cu ei, însă au declarat că au discutat doar în calitate de persoane care pot oferi informații suplimentare, dar în cazul în care se va dovedi că a fost vorba de neglijență vor fi acuzați de incendiere din culpă, omor din culpă sau vătămare corporală din culpă”.

Unul dintre proprietarii barului a spus presei elvețiene că localul a fost inspectat „de trei ori în ultimii 10 ani” și „totul a fost făcut conform standardelor și reglementărilor din regiune".

Reporter: Îi cunoașteți pe proprietari?

Localnic: Îi cunosc din vedere. Acum câțiva ani renovaseră. Au și alte afaceri în Montana. Din păcate, în astfel de seri, toată lumea, toate localurile încearcă să adune cât mai mulți oameni, să le facă pe plac tuturor, pentru că este un loc în care, până la urmă, nu era scump pentru adolescenții care se adunau acolo.

Întrucât spitalele elvețiene au ajuns la limita capacității în tratarea pacienților cu arsuri grave, mai multe țări europene și-au oferit ajutorul. Peste jumătate dintre victime vor fi tratate în Italia, Franța, Germania sau Polonia. România a pus la dispoziție un avion militar.

Eric Bonvin, Director General al Spitalului din Valais: „(Răniții) au arsuri faciale sau arsuri la nivelul căilor respiratorii. Tratamentul va dura mult timp, probabil câteva luni, vorbim de 6 până la 9 luni pentru stabilizare, mai bine spus, între 6 și 9 luni de terapie intensivă. După aceea, va urma perioada de recuperare”.

Corespondent PRO TV: „În spatele meu se află zona închisă din jurul barului le Constellation. Spațiul a rămas sub controlul autorităților după tragedia din noaptea de Revelion. Corturile montate aici fac parte din anchetă, iar accesul nu este permis decât investigatorilor și echipelor de intervenție”.

Proprietarii barului au fost deja audiați, însă prioritatea rămâne identificarea răniților și a celor care și-au pierdut viața.

