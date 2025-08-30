Ședință de Guvern, duminică, pentru măsurile de reduceri din administrația publică. 40.000 de posturi vor fi tăiate

Stiri Politice
30-08-2025 | 19:18
×
Codul embed a fost copiat

Guvernul urmează să analizeze, duminică, într-o nouă ședință, măsurile de reduceri din administrația publică. Vineri seara, Executivul a amânat adoptarea acestei reforme care vizează desființarea a 40.000 de posturi.

autor
Laura Culiță

Luni seara, Guvernul o să-și asume răspunderea în Parlament pentru alte 5 proiecte de legi.

Până luni, vor mai putea fi făcute modificări la proiectele de lege adoptate de guvern. De exemplu, PSD vrea ca părinții aflați în concediul de creștere a copiilor și pensionarii să fie scutiți de la plata contribuției la sănătate.

Duminică, vor fi o ședință de coaliție, apoi de Guvern, pentru reforma administrației publice. Este un subiect sensibil, asupra căruia partidele nu au ajuns la un consens.

Este vorba de tăierea a 40.000 de posturi din primării și consilii județene, dintr-un total de 150.000.

Citește și
guvern
Pachetul 2 de măsuri aduce 3,7 miliarde de lei la buget. Câți bani se strâng prin toate reformele fiscale aplicate

Măsura, deși este doar în stadiul de proiect, a dus deja la proteste în unele primării din țară, care au suspendat programul cu publicul.

Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, ilie bolojan, administratie, reforme,

Dată publicare: 30-08-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Stiri Sociale
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.  

Pachetul 2 de măsuri aduce 3,7 miliarde de lei la buget. Câți bani se strâng prin toate reformele fiscale aplicate
Stiri Economice
Pachetul 2 de măsuri aduce 3,7 miliarde de lei la buget. Câți bani se strâng prin toate reformele fiscale aplicate

Impactul bugetar al pachetului fiscal adoptat de Guvern este de 3,7 miliarde de lei, iar impactul tuturor celorlalte pachete fiscale prezentate la acest moment este de 6,9 miliarde de lei, a declarat, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

PSD Iași, către Bolojan: ”Doar tăiați, demolați, desființați. Mai bine ieșim de la guvernare”. Reforma, asumată și de PSD
Stiri Politice
PSD Iași, către Bolojan: ”Doar tăiați, demolați, desființați. Mai bine ieșim de la guvernare”. Reforma, asumată și de PSD

PSD Iași i-a transmis vineri premierului liberal Ilie Bolojan că e mai bine ca social-democrații să se retragă de la guvernare, întrucât Guvernul doar ”taie, demolează, desființează”. Apelul vine în contextul în care reformele sunt asumate de PSD.

Ce prevede Pachetul 2 de măsuri fiscale. Rezumatul celor mai importante reforme
Stiri Politice
Ce prevede Pachetul 2 de măsuri fiscale. Rezumatul celor mai importante reforme

Guvernul a adoptat vineri seara cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale, menite să reformeze din temelii România.

Recomandări
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Stiri Sociale
Prevederi din Pachetul 2 de măsuri care îi afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.  

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.  

Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video
Stiri externe
Momentul în care fostul șef al parlamentului Ucrainei este împușcat de 5 ori de un individ deghizat în curier | Video

În timp ce Casa Albă dă asigurări că face eforturi pentru a-i aduce pe Vladimir Putin și pe Volodimir Zelenski la masa negocierilor rușii continuă să bombardeze orașele ucrainene.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 August 2025

02:28:48

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28