Ministerul Mediului: „Rabla” revine în septembrie, cu o alocare de 200 milioane de lei. Valoarea voucherelor va fi redusă

Ministerul Mediului anunță că ghidul pentru Programul „Rabla” va fi lansat la consultare săptămâna aceasta, iar relansarea are loc în septembrie.

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanţăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puţină poluare în oraşe, mai puţine conflicte cu fauna sălbatică şi mai multă siguranţă pentru oameni. Această Ordonanţă nu închide definitiv programele AFM. Guvernul îşi păstrează opţiunea de a aproba, prin memorandum, şi alte proiecte până la finalul anului. Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe şi vizibile pentru oameni şi pentru mediu", a declarat, în comunicat, ministra mediului, Diana Buzoianu.

Programul "Rabla" din acest an va avea o alocare de 200 milioane de lei şi va funcţiona pe baza unui ghid actualizat, ce va fi postat în consultare publică până la finalul săptămânii. De asemenea, valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situaţiei economice actuale, după cum a anunțat ministerul de resort.

Datele MMAP relevă faptul că România şi-a îndeplinit ţinta din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, "Rabla" a dus la scoaterea din circulaţie a peste un milion de maşini vechi.

În perioada următoare, Ministerul Mediului va prezenta lista actualizată a programelor Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), precum şi calendarul relansării acestora, în funcţie de deciziile guvernamentale şi de disponibilitatea fondurilor europene şi naţionale, precizează sursa citată.

