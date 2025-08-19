Ministerul Mediului: „Rabla” revine în septembrie, cu o alocare de 200 milioane de lei. Valoarea voucherelor va fi redusă

Stiri actuale
19-08-2025 | 15:23
Programul Rabla

Ministerul Mediului anunță că ghidul pentru Programul „Rabla” va fi lansat la consultare săptămâna aceasta, iar relansarea are loc în septembrie.

autor
Ioana Andreescu

„Într-un an cu constrângeri bugetare, am ales să finanţăm doar acele programe care aduc beneficii clare: mai puţină poluare în oraşe, mai puţine conflicte cu fauna sălbatică şi mai multă siguranţă pentru oameni. Această Ordonanţă nu închide definitiv programele AFM. Guvernul îşi păstrează opţiunea de a aproba, prin memorandum, şi alte proiecte până la finalul anului. Ne asigurăm astfel că fiecare leu din Fondul pentru Mediu este folosit eficient pentru proiecte realizabile într-un timp scurt, cu efecte directe şi vizibile pentru oameni şi pentru mediu", a declarat, în comunicat, ministra mediului, Diana Buzoianu.

Programul "Rabla" din acest an va avea o alocare de 200 milioane de lei şi va funcţiona pe baza unui ghid actualizat, ce va fi postat în consultare publică până la finalul săptămânii. De asemenea, valoarea voucherelor va fi redusă pentru a răspunde situaţiei economice actuale, după cum a anunțat ministerul de resort.

Datele MMAP relevă faptul că România şi-a îndeplinit ţinta din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) privind casarea a 250.000 de autoturisme poluante, iar în cei 20 de ani de implementare, "Rabla" a dus la scoaterea din circulaţie a peste un milion de maşini vechi.

În perioada următoare, Ministerul Mediului va prezenta lista actualizată a programelor Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), precum şi calendarul relansării acestora, în funcţie de deciziile guvernamentale şi de disponibilitatea fondurilor europene şi naţionale, precizează sursa citată.

Citește și
bicicleta
Sfântu Gheorghe, orașul unde pentru o rablă dată la casat primești la schimb două biciclete
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să cumpere timp

Sursa: Agerpres

Etichete: rabla, ministrul mediului, vouchere, finantare,

Dată publicare: 19-08-2025 15:08

Articol recomandat de sport.ro
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Halep, dată jos de pe podium: Simona a căzut pe 4 în clasamentul banilor câștigați din tenis
Citește și...
Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic
Stiri actuale
Programul Rabla, care fusese blocat, va fi reluat cu un buget mult mai mic

Guvernul confirmă deblocarea programului Rabla pentru autoturisme, cu un buget redus la 200 de milioane de lei.

Sfântu Gheorghe, orașul unde pentru o rablă dată la casat primești la schimb două biciclete
Stiri Sociale
Sfântu Gheorghe, orașul unde pentru o rablă dată la casat primești la schimb două biciclete

Orașul Sfântu Gheorghe continuă cu forțe proprii programul „Rabla Local” și oferă, în schimbul mașinilor vechi, biciclete ori abonamente la transportul public.

Ministrul Mediului anunță când ar putea fi reluat programul Rabla. Ce spune despre Casa Verde: Trebuie analizat foarte atent
Stiri actuale
Ministrul Mediului anunță când ar putea fi reluat programul Rabla. Ce spune despre Casa Verde: Trebuie analizat foarte atent

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Rabla va fi lansat la 10 zile după adoptarea pachetului 2 de măsuri și emiterea ordinului privind noile vouchere.

Recomandări
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp
Interviurile Stirileprotv.ro
ANALIZĂ. Experții în istoria politică a Rusiei nu cred că Vladimir Putin vrea pace în Ucraina, ci doar să câștige timp

Istoricul Armand Goșu, o personalitate cu o expertiză profundă în istoria politică a Rusiei și a spațiului ex-sovietic, nu crede că Ucraina se află mai aproape de pace după ultimele două summit-uri organizate de Donald Trump în Alaska și Washington.

Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia
Stiri externe
Macron: Putin este un prădător, un căpcăun la ușile noastre care trebuie să continue să mănânce. Să nu fim naivi cu Rusia

Putin este un prădător, ”un căpcăun la ușile noastre” care are o nevoie continuă ”să mănânce” și care nu-și respectă cuvântul dat, motiv pentru care europenii nu trebuie să fie naivi când este vorba despre Rusia.

Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid
Stiri Politice
Ministrul Investiţiilor, despre sistarea anumitor proiecte: Nu întrerupem contracte de lucrări, şantierele nu se închid

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi că pentru proiectele care nu vor mai încăpea în această anvelopă a PNRR va exista un efort la nivel guvernamental să se găsească surse alternative. 

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 August 2025

43:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12