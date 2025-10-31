Toaleta din aur de 18 carate creată de Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitație în New York. Prețul de pornire

O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitație în noiembrie, la New York, a anunțat vineri casa Sotheby's.

Toaleta este realizată din aur de 18 carate și este perfect funcțională transmite agenția DP, preluată de Agerpres.

Prețul de pornire va fi stabilit în funcție de prețul aurului din ziua licitației, a precizat Sotheby's.

Istoria celor două versiuni „America”

Cattelan a produs două versiuni în 2016, numindu-le „America". Una dintre ele a fost expusă la Muzeul Guggenheim din New York. Ulterior, în 2019, toaleta a fost furată de la Palatul Blenheim din Anglia - locul în care s-a născut Winston Churchill - unde fusese împrumutată pentru a fi expusă.

A doua versiune a fost vândută unui colecționar privat, care o scoate acum la licitație.

Artistul lucrărilor conceptuale provocatoare

Cattelan a devenit cunoscut datorită lucrărilor sale de artă conceptuală neobișnuite. Anul trecut, o banană lipită cu bandă adezivă pe perete s-a vândut cu 6,2 milioane de dolari, la New York.

Opera lui Cattelan continuă să provoace și să fascine lumea artei contemporane, transformând obiecte banale în piese de artă valoroase prin conceptul și contextul lor. Toaleta din aur „America" rămâne una dintre cele mai controversate și discutate lucrări ale artistului italian, simbolizând luxul excesiv și critica socială într-o formă extrem de literală și funcțională.

