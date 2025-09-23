Băiețel, atacat într-un parc din Oradea de un adolescent cu cagulă pe cap. Experții cred că ar fi fost o provocare online
Incident șocant în Orășelul Copiilor din Oradea. Un băiețel de 8 ani a fost agresat în toaletă de un adolescent.
Tânărul ar fi intrat în baie cu o cagulă pe cap, a stins lumina și l-a lovit pe copil. Suspectul s-a făcut nevăzut și este căutat de polițiști. Experții spun că incidentul seamănă cu o provocare de pe rețelele de socializare.
Băiețelul de 8 ani venise cu tatăl său în Orășelul Copiilor. La un moment dat, cel mic a mers la toaletă împreună cu un prieten. Atunci și-a făcut apariția agresorul, care ar avea în jur de 13 ani. Era alături de un complice, care a așteptat afară.
Adolescentul a stins lumina și l-a lovit pe băiat de mai multe ori.
Alin Laza, purtător de cuvânt IPJ Bihor: „În urma agresiunii, minorul de 8 ani a suferit leziuni care nu necesită pentru vindecare zile de îngrijiri medicale”.
Mama prietenului victimei a descoperit incidentul când a venit să-și caute fiul. Atunci, suspectul s-a făcut nevăzut, alături de complice. Cei doi nu ar fi la prima ispravă, spun paznicii parcului.
Paznic: „La un domn, aicea, o fost de i-o furat de-aicea, de la magazin. La intrare se vede pe cameră când au intrat. Bănuiala e că ar fi ceva provocare, că așa se întâmplă la copiii ăștia”.
Oamenii care își aduc copiii la joacă sunt șocați de cele întâmplate.
Bunică: „E vina părinților, asta pot să vă spun. Pentru că le dă voie cu telefoane și acolo primesc sarcini”.
Bărbat: „Ar trebui să fie mai bine supravegheată zona, presupun”.
Octavian Haragoș, purtător de cuvânt al Primăriei Oradea: „Orășelul Copiilor din Oradea este un loc sigur, unde părinții pot să-și ducă copiii, iar incidentul este unul izolat”.
Specialiștii susțin că un astfel de comportament poate avea mai multe cauze.
Ioana Bugle, psiholog: „Dorința de a fi acceptat de un anume grup, presiunea socială online. Lipsa, poate, a unui reper parental, sau poate lipsa de educație”.
Polițiștii au deschis, acum, un dosar penal pentru lovire și alte violențe și îl caută pe suspect.
Sursa: Pro TV
Etichete: oradea, provocare, adolescent,
Dată publicare:
23-09-2025 07:46