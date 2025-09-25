Un bărbat a fost găsit mort în toaleta unui restaurant KFC din Franța, la 30 de ore după ce a comandat mâncare

Stiri externe
25-09-2025 | 11:51
politie franta
Shutterstock

Un bărbat în vârstă de 46 de ani a fost găsit mort în toaletele de la etaj ale unui restaurant KFC în Grande-Synthe. în nordul Franţei.

autor
Lorena Mihăilă

El a fost găsit la 30 de ore după ce a fost văzut pentru ultima oară în timp ce-şi comanda mâncarea, relatează BFMTV şi La Voix du Nord.

Familia bărbatului, Issam, deplânge faptul că el a fost descoperit abia sâmbătă, după ce a fost dat dispărut vineri. Fiul lui Issam a alertat familia sâmbătă, după ce nu mai avea veşti de la tatăl său.

În urma unor căutări zadarnice la spitale şi la comisariat, rudele sale i-au descoprit maşina parcată în faţa unui restaurant KFC în care obişnuia să mănânce la prânz.

A fost deschisă o anchetă

După ce au văzut filmări ale camerelor de supraveghere, au constatat că a comandat vineri la ora locală 13.03 (14.03, ora României), a urcat la toaletă şi nu a mai coborât.

O angajată a descuiat uşa, încuiată pe dinăuntru, unde se afla cadavrul.

O anchetă se află în curs în vederea stabilirii cauzelor decesului, care pare ”natural”, şi urmează să aibă loc o autopsie.

KFC France a confirmat incidentul, care a avut loc într-un restaurant francizat la Dunkerque, cooperează cu autorităţile şi a transmis condoleanţe.

Familia lui Issam critică restaurantul, pe care-l acuză că nu a respectat protocoalele de igienă şi că nu a făcut nimic să deschidă uşa toaletei.

„În 30 de ore, ar fi putut să fie salvat”, deplânge familia, care se gândeşte să-şi ia un avocat.

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, deces, kfc, bărbat mort,

Dată publicare: 25-09-2025 11:51

