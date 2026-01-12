Ministrul Energiei: Mi se pare inadmisibil ca în 2026 în capitala României să fie sute de mii de oameni fără acces la căldură

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că i se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, bolnavi, în vârstă, copii mici, fără acces la căldură.

Ministrul a mai spus că, în continuare, sute de kilometri de reţele de transport şi distribuţie a agentului termic de la nivelul Bucureştiului sunt vechi de peste 40-50 de ani. Ministrul Energiei a anunţat că în cursul zilei se va întâlni cu primarul general şi cu reprezentanţii Termoenergetica.

În jur de 3.500 de blocuri din Capitală, adică aproape 40% din cele racordate la sistemul de termoficare, au probleme cu furnizarea de apă caldă și căldură. Problema persistă deja de aproximativ două săptămâni. Compania Termoenergetica a transmis că este vorba despre o lipsă de parametri pentru livrarea de apă caldă de consum și încălzire.

Ministrul Energiei a fost întrebat, după Comandamentul energetic national, ce soluţii are pentru avariile care au loc în Capitală, pentru jumătatea de capitală care va rămâne în frig toată iarna.

”Aveţi perfectă dreptate, aceeaşi revoltă o am şi eu, pentru că mi se pare inadmisibil că în 2026, în capitala României, o metropolă europeană, să fie sute de mii de oameni, oameni bolnavi, oameni în vârstă, copii mici, care să nu aibă acces la căldură. E inadmisibil. Ceea ce nu s-a făcut 35 de ani, ca investiţii, în reţelele de distribuţie a agentului termic din Bucureşti, să le repari în câteva luni de zile”, a afirmat ministrul Bogdan Ivan.

El a mai spus că au început să fie, în ultimii ani, modernizări ale reţelei, dar este insuficient. Bogdan Ivan a mai spus că, pe de-o parte, se produce energie electrică şi a agentului termic, la anumiti parametri care, în momentul de faţă, sunt conform contractului cu Termoenergetica, dar, din nefericire, în continuare, sute de kilometri de reţele de transport şi distribuţie a agentului termic de la nivelul Bucureştiului sunt vechi de peste 40-50 de ani.

”O parte dintre ele au început să fie reabilitate, dar cea mai mare parte, astăzi, prezintă pierderi de minim 15% pe reţea”, a menţionat ministrul.

”Suntem aici şi am făcut această sincronizare pentru a găsi soluţii, pentru că nu vreau să dăm de pe unii pe alţii, cum a fost în ultimii 20 de ani, ba era de vină Termoenergetica, ba era Elcen. Nu, suntem aici responsabili, ne gândim la modul în care aceşti oameni care se încăzesc astăzi cu energie electrică, vor avea nişte facturi foarte mari, după. Este o realitate că vor avea un cost mult mai mare a facturilor pe care îl plătesc oamenii, în timpul în care consumă energie electrică, decât agent termic. (..) Am preluat de acum câteva luni şi portofoliul, primarul nou ales al Capital este instalat de câteva săptămâni, suntem sincronizaţi ca să trecem această etapă. E inadmisibil în 2026 să ai oameni care nu se pot încălzi în capitala ţării”, a adăugat Ivan.

Ministrul Energiei: N-am cum să rezolv în câteva săptămâni ceea ce n-a fost rezolvat 35 de ani

Întrebat ce măsuri a luat în această situaţie, ministrul Energiei a spus: ”Am reparat toate cazanele care erau blocate, am lucrat împreună cu Elcenul ca să reparăm instalaţiile care au fost declanşate, în această perioadă, am lucrat zi şi noapte ca ele să fie reparate (..) şi, în paralel, o sincronizare cu Termoenergetica, diferită faţă de ceea de acum, pentru a ne asigura că se izolează anumite tronsoane, intră apă caldă pe alte tronsoane ca să ajungă agentul termic la cât mai mulţi dintre oameni. Dar ceea ce vreau să spun, foarte clar, e că n-am cum să rezolv în câteva săptămâni ceea ce n-a fost rezolvat 35 de ani”.

Despre demontarea CET Titan, ministrul Energiei a spus că astăzi o să se întâlnească cu primarul general şi cu reprezentanţii Termoenergetica.

”La următoarea noastră întâlnire, o să facem un briefing în care să vină şi reprezentanţii Termoenergetica, pentru că mă interesează şi pe mine şi pe primarul general o sincronizare în care rezolvăm problema asta, pentru că e inadmisibil să fie dată de pe unul pe altul”, a afirmat Ivan.

ELCEN explică ce riscuri pentru bucureşteni ar implica majorarea suplimentară a debitului

Electrocentrale Bucureşti SA precizează că funcţionarea sigură a sistemului de termoficare presupune respectarea limitelor tehnice ale întregului circuit şi că orice solicitare de majorare suplimentară a debitului ar implica, între altele, funcţionarea CET în regimuri tehnice anormale şi creşterea exponenţială a riscului de avarii la instalaţii.

„Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur şi stabil, care permite menţinerea livrării agentului termic către reţeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecinţe mult mai grave pentru consumatori”, explică reprezentanţii companiei. Potrivit aceleiaşi surse, dacă parametrii de retur ai circuitului ar fi asiguraţi corespunzător, atunci şi instalaţiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maximum, cu randamente mai bune şi eficienţă mai ridicată.

ELCEN informează că, în prezent, centralele sale funcţionează în condiţii de siguranţă, asigurând producţia şi livrarea agentului termic către sistemul de termoficare al Municipiului Bucureşti şi că livrează agent termic până la limita de proprietate a centralelor, respectând prevederile contractuale stabilite pentru mai mulţi parametri atât de intrare, cât şi de ieşire. Astfel, temperaturiile livrate din cele 4 CET-uri ELCEN conform comenzii sunt: CET Grozăveşti: 97°C, CET Bucureşti SUD: 97°C, CET Bucureşti VEST: 98°C şi CET Progresu: 98°C

„Orice solicitare de majorare suplimentară a debitului, ar presupune depăşirea suplimentară a parametrilor contractuali, peste nivelurile deja atinse în regimul actual de funcţionare, regimuri tehnice anormale în funcţionarea CET şi creşterea exponenţială a riscului de avarii la instalaţii. Din acest motiv, ELCEN operează centralele într-un regim sigur şi stabil, care permite menţinerea livrării agentului termic către reţeaua de termoficare, evitând riscuri majore ce ar putea avea consecinţe mult mai grave pentru consumatori”, precizează sursa citată.

ELCEN: Dacă aceşti parametri de retur ar fi asiguraţi corespunzător, atunci şi instalaţiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maxim, cu randamente mai bune şi eficienţă mai ridicată

Compania menţionează că sistemul de termoficare funcţionează ca un circuit unitar, în care parametrii de livrare şi cei de retur sunt strâns legaţi între ei şi că nu contează doar ce pleacă din centralele ELCEN către reţeaua de termoficare, ci şi în ce condiţii agentul termic se întoarce din reţea către CET-urile ELCEN.

„Parametrii de retur sunt asiguraţi de către operatorul reţelei de termoficare. Atunci când parametrii de retur (adică ceea ce intră în centralele ELCEN din reţea) nu sunt corespunzători, întregul sistem este dezechilibrat, iar echipamentele din centrale sunt supuse unor solicitări suplimentare ce impun funcţionare cu restricţii sau, în cazuri extreme, oprire, pentru a preveni avarii majore şi riscuri pentru personal. Dacă aceşti parametri de retur ar fi asiguraţi corespunzător, atunci şi instalaţiile din CET-urile ELCEN ar putea fi automat încărcate la maxim, cu randamente mai bune şi eficienţă mai ridicată”, explică sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, unul dintre parametrii care asigură funcţionarea corectă a instalaţiilor îl reprezintă debitul de apă de adaos termoficare, apa care acoperă pierderile din reţeaua de termoficare, în prezent, având o valoare foarte ridicată – 2225 t/h, adică sistemul de termoficare al Capitalei „pierde în fiecare oră peste 2000 tone de apă, dublu faţă de debitul normal de 1000 t/h şi cu aproximativ 300 t/h peste debitul de avarie”.

„Menţinerea unui astfel de nivel al apei de adaos nu reprezintă o situaţie normală de exploatare, ci un regim de funcţionare de stres pentru instalaţiile din CET-uri. Acest regim conduce la solicitări suplimentare asupra echipamentelor energetice, accelerează procesele de uzură, creşte riscul de depuneri şi coroziuni şi reduce semnificativ durata de viaţă a instalaţiilor. Orice solicitare de mărire a debitului în termoficare conduce implicit la necesitatea măririi debitului de apă de adaos. Acest necesar suplimentar depăşeşte regimul normal de funcţionare pentru care sunt proiectate şi dimensionate instalaţiile de tratare chimică, regim stabilit pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a sistemului”, explică Elcen.

Potrivit specialiştilor companiei, orice suplimentare a debitelor este posibilă doar cu reducerea pierderilor din reţeaua de termoficare, astfel încât adaosul de apă să revină în limitele normale.

„Forţarea debitelor în centrale, în condiţiile pierderilor mari din reţeaua de termoficare, înseamnă risc ridicat de avariere gravă a echipamentelor. ELCEN face aceste clarificări exclusiv pentru o informare corectă şi completă a publicului, fără a transfera responsabilităţi. Sistemul de termoficare funcţionează ca un ansamblu, iar rezultatul resimţit de consumatori depinde de modul în care toate componentele acestuia operează şi colaborează”, mai precizează compania.

Sursa citată subliniază că prioritatea companiei rămâne asigurarea continuităţii furnizării energiei termice în condiţii de siguranţă, inclusiv prin respectarea limitelor tehnice şi contractuale de funcţionare, astfel încât să fie evitate presiuni excesive asupra instalaţiilor ce ar putea genera riscuri semnificative, inclusiv întreruperi neplanificate ale livrării agentului termic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













